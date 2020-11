La mil de Nadal

La victoria número 1.000 de Rafael Nadal fue sufrida. El tenista mallorquín ha necesitado tres sets y 2 hora y 18 minutos para deshacerse de Feliciano López por 4-6, 7-6 (7-5) y 6-x para ganarse la o la tarjeta VIP de un reducido club de supercampeones junto a Jimmy Connors (1274 victorias), Roger Federer (1.242) e Ivan Lendl (1068).

En el retorno a París y a la competición, cuatro semanas después después de ganar su 13 Roland Garros, Nadal ha conseguido en el Masters 1.000 de Paris-Bercy el millar de victorias. Un récord más de un extraordinario palmarés en el que ha acumulado, de momento, 86 tÌtulos, 20 Grand Slams, 35 Masters 1.000, dos medallas de oro (PekÌn, 2008 y RÌo 2016, en dobles), además de 5 Copa Davis y ha estado 209 semanas como número 1 mundial

MAL INICIO

No empezó bien Nadal. En el primer juego cedió su servicio con una doble falta y permitió a Feliciano López tomar una ventaja que no ya no dejó escapar apoyado en su servicio en el que solo cedió seis puntos, logró ocho aces y un 93% de efectividad con su primer servicio.

Nadal no encontraba su ritmo en pista. Estaba frío y fallaba demasiado, tanto en el resto como con su derecha. Su gesto era de contrariedad. Feliciano López mantenía su regularidad sobre una pista rápida el duelo con su amigo al que no se enfrentaba desde el 2015, cuando le ganó en el Masters 1.000 de Cincinnati.

REACCIÓN

En el segundo set Nadal se mostró un poco más agresivo para presionar a Feliciano López. El campeón de Roland Garros dispuso de cinco break points pero se le escaparon y el tenista toledano los salvó con su saque para mantener el 2-2 y el 3-3 en el marcador. Una igualdad que Feliciano López aguantó, con problemas, hasta el tie break en que Nadal se apuntó por 7-5, gracias al servicio, con el que en esa segunda manga solo perdió cuatro puntos.

En el tercer set Nadal logró el 'break' de salida y ya no dejó escapar la ventaja pese a los esfuerzos de Feliciano López por evitar una derrota que, posiblemente, le dolió menos porque suponía la victoria número 1.000 para su amigo desde que, debutó en el 2002 en el torneo de Mallorca, con 16 años, para ganar su primer partido del circuito ATP.