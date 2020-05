El Milan confirma que la lesión de Ibrahimovic es solo muscular

La lesión de Zlatan Ibrahimovic no es grave. El Milan ha comunicado que padece un problema en el sóleo de la pierna derecha, pero ha querido precisar en su comunicado médico que "el tendón de Aquiles está perfectamente íntegro". El delantero sueco se someterá a otras pruebas dentro de 10 días.

