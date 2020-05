El ministro Illa dice que el play off exprés es posible pero no existe una decisión tomada

Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. El play off exprés de Segunda B sigue siendo una incógnita y pendiente de la evolución de la pandemia del coronavirus. Nadie descarta que pueda jugarse, pero tampoco nadie se atreve a confirmar que pueda ser posible su celebración. De esa forma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado hoy desde el palacio de La Moncloa que aún no existe una "decisión tomada" sobre el regreso del fútbol en España, tanto en Primera y Segunda A, y también les refirió a llos play off de Segunda B del que está pendiente el CD Castellón.

No obstante, el ministro abrió una puerta a la esperanza afirmando que es "probable" que antes del verano se reanuden las competiciones. "Vamos a ser prudentes. Debería ser posible que haya partidos en julio y agosto, pero no vamos a dar fechas fijas", afirmó en la conferencia de prensa que ofreció este domingo tras la habitual reunión telemática entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los máximos dirigentes autonómicos, para analizar los pormenores sobre las fases de desescalada. Illa insistió en la necesidad de actuar con prudencia y en la idea de no ofrecer fechas concretas. "Vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia y como va esta nueva transición a la normalidad, pero en esas fechas que usted comenta debería de ser posible", explicaba referiéndose a las opciones de la vuelta del futbol.

El CD Castellón continúa igual, pendiente de una decisión para iniciar los entrenamientos, dos meses después de la suspensión de los mismos después de decretarse el estado de alarma por la crisis sanitaria internacional del coronavirus. Mucho tiempo sin actividad lo que requería también un largo periodo de adaptación a la competición. Todo sigue igual: en el limbo.