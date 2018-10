Con la mirada en París 2024

No todo el mundo puede presumir de ser el noveno de todo el planeta. En su caso, lo de presumir no va con ella, puesto que la humildad va más con su personalidad y su principal arma es el trabajo de cada día. Pero Aitana Safont acaba de brillar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, disputados en Buenos Aires, con el noveno puesto en martillo, un resultado al que le da mucho valor y que le convierte en una de las mejores especialistas de su edad a nivel internacional —la temporada que está a punto de finalizar ha competido en sub-18—.

Y visto su excelente año y la progresión que lleva, pese a que apenas tiene 17 años, está en camino de convertirse en una de las referentes españolas en esta especialidad en un futuro no muy lejano. «Con esta intención me entreno cada día», indica la almazorense, que siempre ha sido una gran aficionada al deporte y que tras pasar las pruebas de acceso a Penyeta Roja brilló en martillo y decidió seguir lanzando. «Comencé a destacar, pero también me gustó mucho, por lo que decidí seguir en esta especialidad», señala.

Y las muchas horas que dedica de entrenamiento y unos excelentes resultados le permitieron ganarse el billete para el Europeo sub-18, que se disputó en Hungría a principios de julio. Allí terminó quinta, logrando en las clasificatorias su mejor marca (65,66 metros), que le llevó a Buenos Aires. «Me encontré a un gran nivel y además de conseguir mi mejor y mi tercera mejor marca, me valían para ir a Argentina, donde he vivido una gran experiencia, con un gran ambiente en la villa olímpica, lo que todavía te motiva más a la hora de competir», argumenta la integrante del Playas.

Los JJOO, su sueño

El hecho de haber gozado de la experiencia de vivir en una villa olímpica ha incrementado el que viene siendo su gran sueño, como lo es el de la totalidad de los atletas, ser olímpica. «Me gustaría mucho volver a disfrutar de estas sensaciones, pero en unos Juegos Olímpicos, aunque para Tokio es complicado y voy a intentarlo para París. No obstante, soy consciente de que debo seguir entrenando al máximo», indica.

De Buenos Aires lamenta que con las marcas que hizo en Hungría hubiese sido tercera, pero esta competición se ha desarrollado cuando están «en plena pretemporada y el estado de forma no es el mismo», puntualiza.

Así, Aitana Safont ya tiene en mente la próxima temporada, en la que dará el salto a sub-20 (pasará del martillo de 3 a 4 kilos), aunque también será un referente en el absoluto del Playas, con el que debutó con 16 años.