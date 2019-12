Mireia Belmonte, Jimena Pérez y Jessica Vall, por debajo de las mínimas olímpicas en Amsterdam

Mireia Belmonte y Jimena Pérez, en 1.500 libre, y Jessica Vall, en 200 braza, nadaron este viernes por debajo de la mínima olímpica en la primera jornada de la Amsterdam Swim Cup, en la que Lidón Muñoz estableció un nuevo récord de España en 50 mariposa -prueba no olímpica- con 26.57 para mejorar la plusmarca más longeva: los 26.78 de Ángela San Juan en julio de 2007.

Belmonte, Vall y Jimena Pérez lograron nadar tanto por la mañana como por la tarde por debajo de las mínimas establecidas para los Juegos de Tokio 2020 por el Área de Natación en los Criterios de Selección RFEN. En las series rápidas de 1.500 libre Belmonte y Pérez dominaron la carrera con tiempos de 16:13.61 y 16:15.46, muy por debajo de la mínima establecida de 16.32.04 en la nueva prueba olímpica en Tokyo, informa la RFEN. Incluso la tercera española -solo hay dos plazas por país y prueba- también nadó por debajo de la mínima: María de Valdés lo hizo en 16.30.41.

En el 1.500 masculino la mínima de 15:00.99 no pudo ser rebajada por ninguno de los cuatro españoles que acabaron entre los ocho primeros de la carrera. Albert Escrits (15:23.94) ganó por delante de Raúl Santiago (15:29.26) y Pol Gil (15:33.79). Alberto Martínez, clasificado en 10 kilómetros en aguas abiertas, cambió a la piscina aunque sin el objetivo de la marca (15:59.10), agrega la federaciòn.

La plusmarca más antigua

Lidón Muñoz mejoró el récord nacional de Ángela San Juan, que poseía la plusmarca desde 2007 con 26.78, para dejarlo en 26.57. Se trataba del récord más antiguo de las tablas masculina y femenina, incluidos los relevos. En 200 braza femenino Jessica Vall entró en el corte con 2:25.49 (tres centésimas por debajo de los 2.25.52 solicitados), no así Marina García, que nadó en 2:25.86. En la final B, Alba Vázquez rebajó la marca de la mañana (2.32.81) para dejarla en 2.30.68.

En la prueba masculina, Álex Castejón se acercó a la mínima, pero no pudo por la tarde con los 2:10.35 y firmó un 2:12.98. Hugo González no pudo con los 52.85 solicitados (54.45 por la mañana y 54.67 por la tarde), mientras que César Castro rebajó por la tarde (1:49.29) los 1:49.59 de la mañana. La mínima es 1:47.02. África Zamorano también nadó la final A de 100 espalda en Amsterdam, pero no pudo nadar por la mañana en tiempos de mínima y tampoco por la tarde con 1:02.12.