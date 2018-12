Missy Franklin, fin a la agonía de la élite

Solo los campeones que han alcanzado la élite deportiva como Missy Franklin saben lo que cuesta y premia estar y mantenerse en ese Olimpo, pero cualquiera que sufre o ha sufrido un dolor crónico puede entender a la nadadora. La angustia de cada día. Las cirugías. La trabajosa rehabilitación que no da los resultados esperados. La frustración. La sensación de estar ante un precipicio cuando la única opción que se ofrece es otro paso por el quirófano, otra vez sin garantías.

Eso es lo que ha enfrentado los últimos tres años la joven campeona de doble nacionalidad canadiense y estadounidense que a los 17 años, bajo la bandera de barras y estrellas, nadó hasta la gloria de cuatro oros en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, marcando un récord mundial (en 200 metros espalda) y conquistando un hito que ninguna otra mujer estadounidense había conseguido antes en unos juegos. De guinda le puso un bronce.

En los Mundiales celebrados en Barcelona al año siguiente “el misil” de 1,88 metros de altura, que tras el triunfal paso por Río decidió seguir como amateur, rechazando dinero de premios y contratos, sumó otros seis oros. Entró en la Universidad de California en Berkeley, estudió y siguió nadando. Y ganando. Parecía imbatible, pero su cuerpo tenía otros planes para ella.

DOBLE DOLOR

Para el 2015, el año en que se volvió profesional, Franklin no podía ya obviar los graves problemas en los dos hombros. El dolor, combinado con la presión de las grandes expectativas, le hundieron hasta oscuras profundidades de un daño también psicológico y emocional del que ha hablado abiertamente. Depresión, ansiedad, insomnio, desórdenes alimenticios... La determinación de seguir adelante le permitió añadir a su palmarés, en equipo, otro oro en Río, pero el dolor no desapareció.

Se sometió a dos operaciones en enero de 2017 y descansó antes de retomar los entrenamientos en otoño, mientras se sometía a sesiones de terapia, dos o tres veces por semana. Nada funcionaba y sentía la frustración, pero siguió intentándolo, mudándose a Georgia, “decidida a volver”. Y llegaron las inyecciones de cortisona, los ultrasonidos... Nada cambió. No lo suficiente. Ahora, a los 23 años, ha decidido tirar la toalla o mejor, como ella dice, empezar “el próximo capítulo”.

Así ha titulado Franklin la carta pública colgada el miércoles en la web de ESPN en la que anunció y explicó su decisión. Y aunque hay quien lamenta su despedida de las piscinas, se hace difícil no sentir empatía ante alguien que se declara “lista para no sentir dolor cada día”.

ESPIRAL DE EMOCIONES

Franklin explica que a menudo le preguntan cuándo supo que era buena y aunque si tuviera que fijar un momento señalaría las pruebas para los Juegos Olímpicos de 2008, a las que acudió con 13 años, le cuesta hacerlo. “De verdad no lo sé porque todo lo que me preocupaba era divertirme”, explica. Asegura también que “los 18 primeros años fueron perfectos”. Pero abre también la puerta a la frustración.

Este verano, en unas declaraciones a The New York Times, ya había repasado el fuerte peaje que estaban cobrando su cuerpo y la presión externa y propia. “Había muchos días en que levantarme e ir a los entrenamientos era lo último que quería hacer”, decía entonces. “Quedarme tumbada en la cama me hacía sentir casi peor y más culpable y eso como que me llevaba a la espiral de emociones, a sentimientos negativos hacia mí misma por no ser capaz de motivarme”.

Franklin reconocía en el Times también que había basado su identidad en ser campeona “incluso sin ser consciente de que lo estaba haciendo” y explicaba que “perder luego eso fue muy duro”. Pero puede felicitarse por algo. “Fui capaz de mantenerme fiel a quien era tanto en el fracaso y la decepción como lo había sido ganando y siendo la mejor del mundo”, ha escrito en su carta.

LUZ EN UNA BOTELLA

Finalmente, la atleta ha decidido poner su vida y sus metas personales por delante de las deportivas y profesionales. Prometida al también nadador Hayes Johnson, ha explicado cómo se dio cuenta de que “el mayor sueño” de su vida, “más que el oro olímpico, siempre fue ser madre. Y vio la luz cuando su prometido le dijo: “Lo que más me importa, más que nada, es que un día puedas coger a nuestros hijos en tus brazos sin tener un dolor insoportable”.

Todd Schmitz, el hombre que le entrenó desde que ella tenía siete años, ha sugerido también mirar a la historia y el adiós de Franklin con perspectiva. “Durante años capturó la luz en una botella”, le ha dicho a ESPN. “La mayoría de los atletas pasan la mayoría de sus carreras buscando ese dulce punto”.