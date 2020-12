Iñaki Williams adelanta al Athletic en La Cerámica (0-1)

Minuto 20. ¡Gol del Athletic! Se adelanta el equipo de Garitano con una contra finalizada por Iñaki Williams.

Minuto 11. ¡Penalti a favor del Villarreal.... pero anulado por el VAR! Derribó Unai Simón a Fer Niño y el árbitro pitó penalti, pero el VAR corrigió y lo anuló.

Minuto 1. Arranca el encuentro en La Cerámica.

LA PREVIA. Cuando las cosas van bien, no las toques. Es un axioma vital. No se esperaban demasiados cambios respecto al once de partida del Villarreal que venció con comodidad a Osasuna, salvo alguna pincelada como la vuelta de Moi Gómez a la titularidad y así ha sido. Unai Emery solo ha optado por introducir como novedades en la alineación al centrocampista alicantino y a Pedraz, que sustituye a Estupiñán, quien salió tocado de Pamplona y hoy espera desde el banquillo.

El Submarino quiere volver a ganar en casa y a igualar su récord de partidos sin perder que está situado en 18 partidos. En El Sadar rompió la racha de cuatro empates consecutivos con un contundente triunfo por 1-3. Ahora toca quebrar la de igualadas en casa tras no ganar ni contra Real Madrid ni Elche. Y el Athletic, precisamente, no es un rival cómodo como se encargaba de recordar el técnico de Hondarribia. Unai Emery no dribló ninguna cuestión y analizó con detalle los pormenores de la visita del conjunto bilbaíno a La Cerámica.

Para dicho encuentro, el Submarino sale con el siguiente once:

¡Nuestros once groguets titulares para el partidazo de esta noche en La Cerámica (22.00h, en directo por @MovistarFutbol)!#VillarrealAthletic pic.twitter.com/wBzEWMrigD — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 22, 2020

Por su parte, el Athletic apuesta por esta alineación: