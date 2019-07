La momentánea desaparición de Rohan Dennis tras abandonar en el Tour de Francia

El equipo de Rohan Dennis, el Bahréin Mérida, ha publicado un tuit en el que anunciaba que no había podido localizar al ciclista australiano después de que abandonara durante la etapa de hoy del Tour de Francia.

El campeón mundial de contrarreloj, uno de los favoritos para la crono individual del viernes, se ha retirado a 80 kilómetros del final de la 12 etapa, informaron los organizadores, pero no se le ha visto desde entonces. Poco después del tuit, Dennis ha llegado al bus que su equipo tiene instalado en la meta.

"Nuestra prioridad es el bienestar de todos nuestros corredores, por lo que iniciaremos una investigación inmediata, pero no haremos más comentarios hasta que sepamos lo que le ha sucedido a Rohan Dennis", ha escrito en Twitter el equipo Bahrein Mérida.

Our priority is the welfare of all our riders so will launch an immediate investigation but will not be commenting further until we have established what has happened to @RohanDennis.



Meantime we continue to support our riders who are mid-race.