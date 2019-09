El Moncofa sigue con la misma filosofía para tratar de no pasar apuros

Un curso más para el Moncofa en Primera Regional en el que vuelven a ser pocos los cambios. La directiva no presenta permutas relvantes, sí las hay en el banquillo, en el que Carlos Collado contará con la ayuda de Ferrandis. Y es que el primero volverá a hacer las funciones tanto de entrenador como de jugador defendiendo la camiseta rojilla en el campo.

Por su parte, la plantilla vuelve a nutrirse de jugadores canteranos tanto del Vall de Uxó como del Club La Vall. El cuadro de la Plana Baixa, eso sí, mantiene gran parte de la base del equipo que ha competido bien en el grupo II en las últimas campañas. Futbolistas como Kiko, Éric, Enrique, Khalid o Cristian Collado siguirán jugado con el cuadro moncofí, y todos ellos son piezas clave, tanto en el campo como en el vestuario haciendo grupo.

Las caras nuevas rejuvenecen la plantilla. En portería se incopora al refuerzo más experimentado, Sergi Buj, un clásico del Club La Vall, con el que incluso compitió en Regional Preferente. Por otro lado, la línea de retaguardia se potencia con llegada de los prometedores Pablo y Canós, dos jugadores de mucho futuro. Pero no son los únicos futbolistas que cierran su etapa juvenil y tratarán de crecer en el Moncofa. El centrocampista Víctor o el delantero Levi, ambos procedentes también del juvenil del Vall de Uxó, tatarán de aportar chispa junto a Edu, que promociona desde el propio juvenil del Moncofa. Por otro lado, José Ramón, que llega desde el Belleguen belga, y Adrián, que no tenía equipo el curso pasado, completan el capítulo de altas de un equipo que no quiere sufrir.