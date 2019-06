Montesinos: "A partir de ahora, el Castellón será siempre nuestro, de los castellonenses"

Con el rostro visiblemente emocionado, los ojos húmedos y con la voz entrecortada por la emoción, así se ha presentado en Castalia este jueves Vicente Montesinos, presidente y nuevo propietario del CD Castellón, con el 87% de las acciones en su poder en lo personal, y el control del 99% del accionariado con Capital Albinegro.

El dirigente ha tildado el de hoy como "un día histórico para el CD Castellón", ya que a partir de ahora, según Montesinos "este club será siempre nuestro, de la sociedad Castellonense".

Estas son las principales sentencias de Vicente Montesinos en su comparecencia de este jueves en Castalia:

DÍA HISTÓRICO. "La de hoy es una fecha histórica, un día de emociones fuertes donde el Castellón vuelve a estar en manos de castellonenses".

SIEMPRE DE LOS CASTELLONENSES. "A partir de ahora, en la medida de las posibilidades, este club será siempre nuestro, de la sociedad castellonense".

PIDE EL APOYO DE TODOS. "El paso que he dado es muy complicado, por eso ahora solo pido a los castellonenses que no me dejen solo, porque entre todos conseguiremos hacer un club grande".

UN MODELO DE CLUB SIN INVERSORES FORÁNEOS. "Vamos a trabajar por mantener la estabilidad con gente de Castellón, no quiero un modelo de club con inversores foráneos. Pero hay que hacer las cosas bien y sentar las bases del nuevo Castellón".

OBJETIVO: EL FÚTBOL PROFESIONAL. "Ahora el objetivo es seguir creciendo, con cautela, pero teniendo claro que el propósito es llevar al Castellón al fútbol profesional cuanto antes".

AMPLIACIÓN DE CAPITAL PARA TODOS. "Vamos a recuperar el alma del Castellón, entre todos. Más pronto que tarde se hará un ampliación de capital abierta a la sociedad, para que todo el que quiera pueda ser propietario del club".