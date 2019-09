Montesinos diseña su ampliación

Los españoles viven con sonrojo la incapacidad de su clase política para alcanzar acuerdos por el bien de su país, y que han abocado a la segunda repetición de elecciones en apenas cuatros años. Ni plan A, ni B... solo el egoísmo de sentarse en las butacas azules del Congreso. Y un par de centenares de millones de euros dilapidados por una falta de liderazgo e incapacidad de negociación que escandalizarían a los padres de la actual Constitución. Un buen líder siempre tiene que tener alternativas, más cuando en el planteamiento inicial es tan predecible y se sabe que serán absolutamente necesarias.

Vicente Montesinos también tuvo que acudir a unas hipotéticas elecciones para tomar el control del CD Castellón. Para ganarlas, tardó demasiado en poner en práctica su plan B, que no era otro que desembolsar el dinero que ya sabía que le urgiría al CD Castellón a partir de enero de su primer año como presidente si quería sacar adelante las cuentas. Y se puso en manos de José Miguel Garrido, solo que éste puso el dinero y le abocó a un nuevo adelanto electoral porque ejerció de dueño y aplicó el manual de quien paga manda, aunque dejó una buena cuenta en números rojos con proveedores y Hacienda. Por contra, no le puso problema alguno para devolverle el control del club, previo pago de 2,3 millones de euros.

No le quedó otra salida que recomprar las acciones de Garrido, con un sobrecoste respecto a si lo hubiera hecho un año antes que yo estimo por encima de los 750.000 euros, aunque mis números no son oficiales y puedo quedarme corto. Montesinos lo sabrá...

En Castellón todos nos alegramos de que diera el paso, aunque para quien suscribe a veces la frontera entre la valentía y la locura es muy fina. Lo repito, y lo repetiré, Vicente Montesinos cuenta con mi respeto absoluto por su arrojo, aunque prefiero quedarme en que fue valiente y sensato a la vez por poner 2,3 millones... de partida, no lo olvidemos.

Pero ¿qué pasará ahora? ¿Cuál es el plan para continuar adelante?

Montesinos es un hombre inteligente, y él sabe que el actual modelo del CD Castellón es deficitario, más con la herencia nefasta de Castellnou (Blasco y cia) y David Cruz, quien sigue viviendo a costa del club albinegro, para desgracia de quienes clamamos justicia por los desfalcos efectuados.

La deuda con Hacienda vuelve a superar los 400.000 euros, la mayoría de la pasada temporada. Y toca negociar porque no estar al día con al Agencia Tributaria supone una serie de inconvenientes muy grandes para negociaciones que no se pudieron llevar adelante por las deudas.

Con el dinero de los socios no es suficiente. El Castellón necesita inyecciones económicas. Y, repito, Montesinos lo sabe. Por ello, la inversión debe de llegar de su propio pecunio o de socios que apuesten por el Castellón, con lo que ello implica. Bueno, existe la tercera vía, la participación masiva de la afición en una ampliación de capital. Y Montesinos lleva tiempo barruntando cómo plantearla y cómo venderla. Se puede adornar con el ingenio habitual de Pepe Mascarell. La senda de la aportación del pequeño y mediano empresario por medio de paquetes de acciones es defendida por Jordi Bruixola, a quien no discutiré su talante conciliador. Y luego está el sueño de Montesinos, esa tesis idílica que cuando el Castellón gana se asoma a mi almohada, más cuando veo más de 12.000 espectadores en Castalia y me cuentan que el club supera los 13.000 abonados, es decir, que cada seguidor albinegro invierta unos euros en la compra de acciones. Pero luego suena el despertador, y de repente... hay que levantarse y pensar en los planes que se pueden llevar adelante de verdad. Y ese es el papel del líder. La ampliación se puede vender con una campaña mediática excelente, diseñada con un video viral que llegue al alma del hincha albinegro. Yo les puedo contar que invertir en el Castellón es vital para que siga vivo; Montesinos nos intentará convencer; Mascarell se inventará algo ingenioso...

Sí, creo que todo podría ser posible con una campaña que ni Barça ni Madrid serían capaces de desarrollar. Pero luego hace falta invertir. Es una visión materialista pero real. El club tiene que crecer y necesita urgentemente instalaciones para la cantera. Dinero, maldito dinero. Y yo les cuento que el Castellón es de todos. ¿Verdad? Espero el plan Montesinos con impaciencia.

jlizarraga@epmediterraneo.com

@josellizarraga