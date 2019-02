Montesinos: "Los políticos no pueden darle la espalda al sentimiento de ciudad que hay con el Castellón"

Aprovechando la presentación de los nuevos fichajes del mercado invernal , que se ha realizado este jueves en el centro comercial Estepark de Castellón, del conjunto albinegro, el presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, ha repasado la acutalidad de la entidad de la capital de la Plana, tanto en lo deportivo como en el controvertido asunto del convenio de la concesión del Estadio Castalia.

Estas son las mejores sentencias del mandatario albinegro:

ANÁLISIS DE LA MARCHA DEPORTIVA Y RECTIFICACIÓN. “El análisis de por qué hemos llegado a esta situación ya se ha hecho por parte del Consejo. Desde el momento que se incorporan a ocho refuerzos en el mercado de invierno, o el por qué volvemos a cambiar de entrenador y se apuesta por Óscar Cano y su estilo, tras haber ya realizado un primer relevo, quiere decir que desde el club se analiza por qué suceden las cosas”.

OBJETIVO: EL CASTELLÓN, EN LO MÁS ALTO. “Aquí todos tenemos un interés común. Directivos, jugadores, técnicos, patrocinadores, aficionados… aquí todo el mundo quiere lo mismo y es ver al Castellón en lo más alto. Y si haces una apuesta importante como se ha hecho desde el principio, pero ves que los resultados no acompañas, pues haces un examen de conciencia y tratas de variar el rumbo de la situación, como se ha hecho".

NOTABLE MEJORÍA. "Ahora hemos apostado por unos cambios y a la vista está de que hay una propuesta de juego y un estilo diferente, mucho nivel en los futbolistas nuevos y en los que están desde el verano están ya dando su nivel, demostrando que ya había materia prima. Y lo que toca ahora es mejorar en cuanto a los resultados”.

FICHAJES DE FUTURO Y RENOVACIÓN DE ENTRENADOR. “Los fichajes que hemos realizado siempre son con visión de futuro, tanto de jugadores como del entrenador, lo que pasa es que en esta vida, y más en el fútbol, el futuro y la continuidad te la tienes que ganar. En el Castellón siempre que se toma una decisión es pensando en el futuro, no nos gusta el ‘cortoplacismo’. Lo que no cabe ninguna duda es que todo aquel que haga un buen trabajo, si él quiere y se pueden llegar a acuerdos, me da igual que sea un jugador que un técnico, continuará, ya que aquí se mira a largo plazo. Lo que queremos es construir proyecto”.

CONVENIO AYUNTAMIENTO POR CASTALIA Y CIUDAD DEPORTIVA. “Con el Ayuntamiento el acercamiento ha sido el sabido hasta ahora. Yo ya manifesté mi descontento con dicha reunión, y ahora queremos presentar un proyecto global en el que se remodela el Estadio Castalia, y adecuarlos al siglo XXI, así como una nueva Ciudad Deportiva, pero que esto no es nada nuevo y no nos le hemos sacado de la chistera. Llevamos muchísimos meses hablando de estos asuntos. En la última comisión conjunta que hubo ya lo manifesté, pero parece que no hay manera en que se pongan de acuerdo los grupos políticos, y esto no avanza. Ya que lo único que quisieron fue imponernos un convenio que fue inaceptable”.

UN CASTALIA DEL SIGLO XXI, UN PROYECTO GLOBAL. “Lo más importante es que todos los grupos políticos, eso sería lo ideal, entendiesen que esto es necesario para la ciudad. Esta ciudad necesita salir del ostracismo en el que se encuentra desde hace años, y parte de ello es impulsando proyectos de ciudad con un cierto calado y sin necesidad de realizar grandes proyectos megalómanos, etc”.

SU PROPÓSITO, DESATASCAR EL TEMA. “Como presidente, una meta que tengo a cortísimo plazo, es que se desatasque el tema de la concesión del estadio. Esto es imprescindible, y por supuesto, que se vea por parte de los partidos políticos que la adecuación de un Castalia del Siglo XXI sea una decisión firme por parte de ellos de acometerla y que es primera piedra de decir vamos a trabajar en la Ciudad Deportiva y que suelo podemos utilizar, pues debemos verlo. Pero lo más importante es el convenio de la concesión del estadio Castalia. Si no, todo esto realmente no tiene ningún sentido”.

QUE NO LE DEN LA ESPALDA AL SENTIR DE LA CIUDAD. “Estamos en una fase de consenso con los grupos políticos y estoy convencido que así lo verán y se darán cuenta que habiendo una ciudad volcada con el CD Castellón, no le pueden dar la espalda a ese sentimiento global de ciudad que hay. Y más pronto que tarde creo que se firmará esa cesión de Castalia. El Ayuntamiento está adecuando cosas, pero másque parches hace falta un proyecto global de adecuación del estadio Castalia para llevarlo al siglo XXI”