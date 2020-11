Mora brilla en Bulgaria y se proclama campeón de Europa en Puntuación

Afrontaba la cita con mucha motivación. Sobre todo después de no haber estado al nivel deseado el pasado jueves, cuando fue noveno en la prueba de Scratch. Y la jugada no le puso salir mejor. Sebastián Mora ofreció una auténtica exhibición sobre la pista de Plovdiv en Bulgaria, dominando los sprints y ganando una vuelta para, con 51 puntos, proclamarse campeón de Europa en Puntuación. Se trata del quinto título del ciclista de Vila-real, quien ya contaba en su palmarés con dos oros continentales en la prueba de Scratch y otros dos en la Madison.

Mora empezó bastante bien. A su ritmo y sin perder de vista a sus principales rivales. Cuando se llegó al ecuador de la prueba, era tercero con 18 puntos, y le superaban Ramanu con 30 y Daniel Crista con 24.

Sin embargo, cuando faltaban 30 vueltas para el final, Mora cogía la vuelta junto a Donega y se colocaba en primera posición con 49 puntos. El ciclista olímpico provincial superaba a Donega (41) y Ramanau (35), y empezaba a verse con serias opciones de subir a lo más alto del podio si lograba mantener el fuerte ritmo imprimido durante la carrera.

«Quería correr un poco más al ataque y desde el inicio se ha visto que he entrado en el primer sprint y, cuando llevábamos 30 vueltas, he arrancado para hacer la carrera dura. Sabía que iba a estar muy vigilado y así ha sido. Han venido a por mí, he recuperado un poco y luego me he vuelto a meter en sprints para conseguir más puntos», explicaba Mora al finalizar la prueba y antes de recoger su maillot y medalla de campeón de Europa de Puntuación.

El ciclista vila-realense prosiguió diciendo que «cuando he visto que un grupito cogía vuelta no me he puesto nervioso y, de cara al final, he vuelto a atacar. Me ha costado, hemos ganado vuelta yo y el italiano, y luego ya he controlado para que nadie ganara las últimas vueltas y así ha sido». Segundo fue el italiano Matteo Donega con 42 puntos y tercero el rumano Daniel Crista con 40 puntos.

Mora, que el pasado jueves acabó en novena posición el Scratch, tiene este domingo una nueva oportunidad de pelear por las medallas junto a su compañero Albert Torres en la Madison. «Albert está muy motivado y muy contento. La asimilación de tanta prueba de ruta dice que le va bien porque hemos visto que necesitábamos un poco más de ese trabajo debido a nuestras carencias. Todo es positivo y estamos muy motivados para intentar algo bonito en la jornada del domingo de este Europeo», concluyó el nuevo campeón, que sigue escribiendo su nombre en la historia del deporte provincial.