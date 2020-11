Mora comparte con la Fundación Trinidad Alfonso sus oros europeos

Sebastián Mora (Vila-real, 32 años) ha visitado esta semana las oficinas de la Fundación Trinidad Alfonso para compartir la doble medalla de oro conseguida, hace pocos días, en el Campeonato de Europa de ciclismo en pista. Mora pertenece al Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), programa impulsado por la propia Fundación, entidad presidida por Juan Roig, y que concede apoyo económico y difusión a deportistas de la Comunitat Valenciana.

El ciclista vila-realense compartió con Elena Tejedor, directora de la Fundación, el doble título continental (en las modalidades de ‘puntuación’ y ‘madison’) alcanzado el pasado fin de semana en Bulgaria. Con estos dos nuevos éxitos, Mora ya acumula seis oros en Campeonatos de Europa. Además, se reivindica de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano, en los que afrontará la prueba de ‘madison’.

“No hay mejor forma de terminar este 2020 tan extraño y atípico. Volviendo la vista atrás, recuerdo que, tras el confinamiento, me costó mucho retomar la actividad. Tocó sufrir, pero ha merecido la pena. Las carreras en ruta me han beneficiado. Repito, acabar de esta manera y con un doblete de oro en un Campeonato de Europa es la mejor recompensa a esta temporada tan difícil para todos. Ahora, a descansar unos días y, en breve, a retomar los entrenamientos. Estamos a pocos meses de unos Juegos Olímpicos. No hay mayor motivación que esta cita que tenemos en el horizonte”, comentaba el deportista de Vila-real.

Por su parte, Elena Tejedor se mostró muy contenta con la visita de uno de los deportistas FER más ilustres. “Cada éxito de un componente del Proyecto FER lo celebramos con una enorme alegría. En esta ocasión, si cabe, nos ha sabido mejor por la complejidad de este año 2021. Para la Fundación, los triunfos de los deportistas a los que apoyamos representan una gran satisfacción. Ése es, en última instancia, el objetivo de nuestro presidente: situar al deporte y a los deportistas valencianos en lo más alto. Y por supuesto, conseguir que en Tokio tengamos una delegación valenciana lo más numerosa posible”, señaló la directora de la Fundación Trinidad Alfonso.