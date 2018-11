Para moral, la del Castellón

El chiste es tan fácil como recurrente, pero cuando una afición lleva esperando 14 partidos para ver la primera victoria de los suyos, cuando asiste al récord de empates, cuando no encuentra explicaciones a que sea el único equipo de las tres principales categorías que todavía no ha ganado... pues sí, hay que tener más moral que el Alcoyano, precisamente el adversario que acude esta tarde (17.30 horas, À Punt) a Castalia, con el propósito de no convertirse en víctima, en no ser el primero que sucumba frente al Castellón. Porque no hay mal que mil jornadas dure...

La leyenda sobre la moral del Alcoyano no tiene un origen concreto. Se habla de las protestas de sus jugadores hacia el árbitro, al pitar el final de un partido copero de los años 40 antes de tiempo en el que los alicantinos estaban siendo goleados; o de otro encuentro de aquella época en Tercera, cuando sus futbolistas se daban ánimos pese a ir perdiendo 13-0. Al final ha pervivido ese espíritu, que ha trascendido los límites del deporte y hasta de las fronteras españolas para hacer de este humilde y simpático equipo una referencia global. Bien haría el Castellón en impregnarse del mismo porque si no...

Hasta aquí, un poco de historia. Ahora, lo serio, la búsqueda de esa primera victoria a la que se aferra todo el albinegrismo, confundido con un equipo que no gana pero que pierde poco, pero cuyo rendimiento está a años luz del que le vendieron en verano, justo después de disolver el equipo del ascenso, precisamente porque aquellos jugadores no tenían cabida, supuestamente, en una plantilla que aspiraba a subir, a quedar campeón, a todo...

Ese Castellón dejó de estar entrenado por Escobar para ponerse a los mandos de Gutiérrez, que entre los nueve partidos de aquí y los siete que pusieron fin a su etapa en el Atlético Saguntino, la pasada temporada, lleva 16 sin ganar. De esa plantilla, el técnico de Catarroja no puede contar con los lesionados Regalón, Oliinyk y Máyor. Como compensación, regresan, a la titularidad además, Delgado en la defensa y Cubillas arriba. En la lista de 19, dos novedades: el portero Jesús López (por fin) y Pedregosa, defensa del B.

¿CUÁL SERÁ EL ATAQUE? // Curiosamente, éste ha pasado de un rol de secundario a convertirse en el eje del ataque, aguardando quien le auxilia en la búsqueda del gol:si Hicham como en Olot, José Carlos en una posición más centrada o si aparca el 4-4-2 que en las últimas semanas ha optimizado el rendimiento ofensivo del Castellón en beneficio del 4-2-3-1.

¿Qué pasaría en caso de una jornada más sin ganar? Guti está en el disparadero; y lo sabe, aunque, en los últimos días, los mensajes del gobierno del club han cambiado, con lo que la situación del entrenador, aun inestable, no parece tan débil. Veremos, porque no hay que llegar muertos al mercado de invierno...