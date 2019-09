El Moró vuelve a Segunda con la idea de competir

El Moró vuelve esta temporada a Segunda Regional tras completar un ejercicio flojo el curso pasado que le condujo irremediablemente al descenso. El equipo verdiblanco fue colista durante toda la campaña y solo consiguió tres puntos fruto de otros tantos empates. Después de tres temporadas en Primera Regional, el cuadro de Sant Joan de Moró quiere quitarse el mal sabor de boca que le dejaron los pobres resultados cosechados la pasada campaña.

Este año el conjunto de la Plana Alta quiere competir y recuperar la confianza perdida. El responsable de alcanzar ese reto será el incombustible Ramón Agut, un técnico exigente que sabe sacar el máximo rendimiento a cada futbolista. Desde el primer momento hay más compromiso y seriedad que la pasada campaña, algo que se deberá transmitir sobre el terreno de juego, máxime en una categoría inferior como la Segunda Regional. El primer objetivo del Moró será asentar un bloque ya que gran parte de los jugadores son nuevos. De hecho, varios regresan al Jesús Beire tras varias campañas compitiendo fuera. Entre los fichajes más destacados están Omar Zafón o Adrián Salvador, que llega procedente del Sant Jordi, con el que jugó en Preferente.

A pesar de partir con la etiqueta de equipo recién descendido, el Moró no se marca ni se mete la presión de regresar a Primera Regional, a día de hoy la directiva no tiene fijado el ascenso como una meta real. El equipo santjoaner necesita competir y disfrutar del fútbol, algo que no pudo hacer el año pasado en ningún momento.