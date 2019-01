Mourinho se defiende atacando a Ferguson

INTERNACIONAL. El entrenador portugués Jose Mourinho defendió ayer. en el Correio da Manha, su trayectoria en el Manchester United comparándola con el bagaje de Alex Ferguson en el banquillo de los Diablos Rojos. «Soy un entrenador muy joven. He entrenado durante muchos años pero no tengo 75 años, tengo 55. He ganado una competición europea en dos años, no en 20. He ganado una Copa inglesa en dos años, no en 20. He sido subcampeón de la Premier en seis meses, no en seis años. He llegado a mi segunda final de la FA Cup hace unos meses, no hace años», afirmó. agencias