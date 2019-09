Mourinho sostiene que no le gustaría «volver»

Las cámaras de Cuatro localizaron ayer en Londres a José Mourinho, quien se desmarcó de un hipotético regreso al banquillo del Real Madrid.

«No me gustaría volver, porque tiene entrenador y no puedo dirigir a un equipo que lo tiene», comentó el portugués. «Yo no vendo humo», añadió. «Me gustaría que las cosas fueran bien y todo se arreglara», agregó sobre los blancos.

«Hay dos tipos de rumores. Uno, que se hable de Zidane, que es uno de los nuestros y nos toca a todos cuando nuestros equipos no están bien. Hay que vivir con ello», prosiguió Mourinho. «Zidane está en el fútbol de toda la vida y sabe cómo es», incidió. «El otro tipo de rumor es meter mi nombre, y eso no me gusta», matizó. «Hay problemas en muchos sitios, pero otra cosa es el respeto», destacó el entrenador portugués, que considera que el Madrid «no está mal» en LaLiga.