Movistar 2021, el último año de Valverde

Tenía que llegar el año. Y ya hacía tiempo que Alejandro Valverde lo tenía meditado y prácticamente decidido. De hecho, ya en la Volta 2019, que curiosamente ganó su nuevo compañero Miguel Ángel 'Superman' López, el corredor murciano, ahora camino de los 41 años, entonces campeón del mundo, ya pensaba en la retirada. Pero sabiendo cómo es Valverde, conociendo su infinito cariño hacia el ciclismo, siempre había la esperanza de que reconsiderase lo que ahora ya parece claro. 2021, después de dos décadas, será la última temporada de un corredor irrepetible.

"Inicio 2021 pensando que será la última temporada pero lo hago con la ilusión de siempre. 2021 será mi último año". Correrá después de un complicado 2020 donde por primera vez, aunque estuvo cerca y sueñe extraño, no consiguió ninguna victoria. También será un curso raro para Valverde, puesto que no acudirá al Tour y solo disputará, en el apartado de carreras de tres semanas, la Vuelta, ya que centrará toda la temporada dedicado a preparar la prueba en línea de ciclismo de los Juegos de Tokio, siempre con la esperanza de que la cita olímpica se pueda celebrar y no vuelva a estar alterada como ocurrió en 2020 por la pandemia. De hecho, y en palabras de Eusebio Unzué, mánager del Movistar, "hay que ver qué carreras se van a hacer", puesto que ya se han anulado o aplazado pruebas de finales de enero y febrero que, todo hay que decirlo, no pertenecen al circuito Wolrd Tour, competiciones que, en principio y a no ser que empeore la crisis sanitaria, deberían disputarse sin mayor problema.

El reparto de carreras

Valverde correrá 2021 camino de los 41 años, que cumplirá en abril, y sabiendo que no tendrá la responsabilidad de ponerse como suele ser habitual en él los galones del equipo en las grandes citas del año, puesto que Marc Soler debutará como jefe de filas del Movistar en el Giro y Enric Mas y Superman López, el ciclista colombiano que ha sido el gran fichaje del conjunto español, compartirán el liderato de la escuadra en las rondas francesa y española.

"El Giro va a ser el objetivo de este año y acudo con muchas ganas". Soler se apunta a una ronda italiana, que sigue confirmada en mayo, y que todavía no ha oficializado el recorrido, ni siquiera la gran salida, que debía anunciarse el martes, supuestamente en Turín, y cuyo acto telemático fue suspendido a última hora.

Superman y el positivo de covid

El Tour ya se conoce desde octubre, con un recorrido más o menos habitual y sin grandes sorpresas, y la Vuelta, si la pandemia lo permite, verá la luz durante la primera quincena de febrero, con salida de Burgos, con viaje hacia Andalucía y un posible final en Santiago de Compostela. "Será un año especial para mí. Acudiré al Tour pensando en el cajón", afirma Enric Mas, que como casi todos los compañeros de equipo ha estado concentrado y entrenando estos primeros días del año en los alrededores del Cabo de Gata.

A Almería no ha viajar Superman López, puesto que en la última PCR previa a la concentración dio positivo por covid 19 y sigue de cuarentena en Madrid. "Hay que superar estas malas experiencias con paciencia pero tengo ganas de empezar, correr el Tour y después la Vuelta", afirma el ciclista colombiano, que llega al Movistar después de su paso por el Astana y con la victoria en la etapa reina de la ronda francesa.

El corredor asturiano Iván García Cortina es otra de las novedades del equipo con el objetivo de las clásicas de las 'piedras', sobre todo la París Roubaix y el liderato, en el equipo femenino, de la corredora neerlandesa Annemiek van Vleuten. Será un 2021 donde Valverde dará las últimas pedaladas profesionales en el único equipo español de ciclismo enrolado en la élite del ciclismo mundial.