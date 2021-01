Muere Hank Aaron, el hombre que batió a Babe Ruth y al racismo

El béisbol está de luto tras la muerte de Hank Aaron, el hombre que batió a Babe Ruth. Símbolo de la lucha por los derechos civiles y segundo jugador con más jonrones de la historia falleció este viernes a los 86 años.

El 8 de abril de 1974, logró 715 jonrón, superando la marca fijada por el mítico Babe Ruth casi 40 años antes. "Qué momento tan maravilloso para el béisbol, para Atlanta y el estado de Georgia, para el país y el mundo", soltó el narrador Vin Scully en la célebre retransmisión televisiva del récord de Aaron. "Un hombre negro está recibiendo una ovación en el Sur profundo por romper el récord de un ídolo del béisbol. Es un gran momento para todos nosotros".

Aaron pensó que no viviría ese momento. De forma literal. Desde antes del inicio de esa temporada había estado recibiendo multitud de amenazas de muerte de racistas que no querían que un negro superara el récord de Babe Ruth. Explicaría tiempo después que para resistir todo aquello se inspiró en Jackie Robinson, uno de los primeros jugadores negros en la 'major leagues' que abrió el camino aguantando todo tipo de ataques racistas. "Pensé que si él pudo levantarse y soportar los abusos que sufrió, yo podría hacer lo mismo y ser la misma persona, siempre y cuando Dios me diera la capacidad de jugar", señaló Aaron.

Antes de retirarse en 1976, Aaron alargó su marca hasta los 755 jonrones. Un tope que estuvo vigente 41 años, hasta que Barry Bonds le superó en el 2017. MVP y campeón en 1957, tras dejar el bate, pasó a las oficinas de su equipo, los Atlanta Braves, siendo uno de los primeros ejecutivos negros de la MLB.