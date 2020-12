Muere K.C. Jones, leyenda de los Boston Celtics

K.C. Jones, miembro fundamental de la dinastía de los Celtics en la década de 1960, falleció a los 88 años tras una carrera en la que conquistó una decena de anillos de la NBA como jugador y entrenador, informó el viernes el equipo de Boston.

"La familia Celtics lamenta la pérdida del 12 veces campeón de la NBA, el dos veces campeón de la NCAA (liga universitaria), el ganador de la medalla de oro olímpica y miembro del Salón de la Fama, K.C. Jones", dijo el equipo en un comunicado.

Entre 1959 y 1966 Jones logró ocho títulos de la NBA consecutivos como jugador en Boston -una cifra solo superada por sus entonces compañeros de los Celtics Bill Russell (11) y Sam Jones (10)- y su número 25 fue retirado por el equipo.

Anteriormente Jones había conquistado también la medalla de oro olímpica en los Juegos de Melbourne en 1956 y los títulos de la NCAA de 1955 y 1956 con la Universidad de San Francisco.

Únicamente otros seis jugadores, entre ellos Michael Jordan y 'Magic' Johnson, han ganado la llamada 'Triple Corona' formada por un campeonato universitario, uno de NBA y una medalla de oro olímpica, destacaron los Celtics.

The Celtics family mourns the loss of twelve-time NBA champion, two-time NCAA champion, Gold medal-winning Olympian and Hall of Famer, K.C. Jones, as we celebrate his remarkable career and life.



Full statement: https://t.co/rPoO80yZFd pic.twitter.com/QxwcpjI0rj