Muguruza cae en la final de Doha ante Kvitova

Garbiñe Muguruza deberá seguir esperando para levantar una copa que no consigue desde que ganara el torneo de Monterrey en el 2019 después de perder su segunda oportunidad de ganar un título en un gran inicio de temporada al perder ante la checa Petra Kvitova por 6-2 y 6-1, en el torneo de Doha.

