Muguruza se despide de Roma tras una gran batalla con Halep

En una batalla de 2 horas y 17 minutos en los que Garbiñe Muguruza tuvo que remontar un set en contra y un 5-1 en la manga decisiva ante la rumana Simona Halep, primera favorita, la tenista hispanovenezolana se despidió se despidió de las semifinales del torneo tras perder por 6-3, 4-6 y 6-4.

Halep encadenó su decimotercera victoria consecutiva esta temporada, con títulos en Doha y Praga incluidos, y ganó su tercer partido en siete enfrentamientos con Muguruza, que sigue siendo la última jugadora capaz de doblegarla en esta campaña.

Muguruza había derrotado a la rumana en el pasado Abierto de Australia, también en las semifinales, aunque hoy ante unos mil espectadores que asistían por primera vez a los partidos de la pista central del Foro Itálico por la pandemia del coronavirus, no pudo confirmar la remontada ni encontrar el premio de su lucha. La tenista española, número 17 mundial, sufrió con el saque y lo perdió tres veces en un primer parcial en el que Halep tardó cuarenta minutos para imponerse por 6-3.

DOS DOBLES FALTAS PERDIDAS

Muguruza que arrastra problemas en su tobillo desde hace meses pidió atención médica en la segunda manga y, tras pasar seis minutos en los vestuarios para ser atendida, retorno con un aparatoso vendaje en su muslo izquierdo, lo que no le impidió levantar un 2-4 de Halep para forzar la tercera manga tras encadenar cuatro juegos consecutivos. Pero nuevamente el servicio se convirtió en su cruz en la manga decisiva en la que cedió dos saques para dar ventaja a Halep (5-1).

La tenista rumana no lo aprovechó y permitió que Muguruza redujera diferencias hasta el 5-4, pero en el siguiente juego, con servicio en su poder, la hispanovenezolana cometió dos dobles faltas consecutivas y dio la victoria a Halep.

PREPARAR ROLAND GARROS

"He dado guerra y eso es lo bueno. Necesito jugar partidos duros como este pero me habría gustado más llegar más fresca a las semifinales. Desde el principio del partido he notado molestias y eso es duro", valoró Muguruza que se marcha a descansar a su casa de Ginebra hasta el próximo miércoles cuando viajará a París a preparar Roland Garros, que comenzará el próximo domingo 27 de septiembre y cuyo cuadro, masculino y femenino, se conocerá este jueves 24.

"Ahora es importante la recuperación. Volver a casa, a una cierta normalidad. Las condiciones de estar en una burbuja son difíciles y desgastan, el hecho de no poder hacer nada más que jugar, descansar e ir al hotel así que aprovechar dos o tres días de vida más normal para recargar pilas e irme a Paris de lleno a otra burbuja que va a ser incluso más larga", explicó Muguruza.

Halep espera ahora a su rival para la final de este lunes, en la que se verá las caras con Karolina Pliskova, vigente campeona del torneo, o con Marketa Vondrousova, finalista del último Roland Garros.