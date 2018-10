Una mujer acusa a Cristiano Ronaldo de haberla violado en Las Vegas

Una mujer de estadounidente, Kathryn Mayorgam ha denunciado públicamente haber sido violada por Cristiano Ronaldo en junio del 2009 en Las Vegas. La denuncia se ha hecho pública a través del semanario alemán 'Der Spiegel', que hace más de un año y medio que investiga el caso.

Según explicó ese medio en abril del 2017, el jugador habría pagado en su día 375.000 dólares a la presunta víctima para que callara lo que pasó aquella noche en el ático del Hotel Palms, justamente el verano en que el futbolista portugués fichó por el Real Madrid procedente del Manchester United.

Kathryn Mayorga, de 34 años, habló sobre su encuentro con Ronaldo el 12 de junio de 2009 y contó su versión de los hechos. Según reveló, la actual estrella de la Juventus violó a la mujer en silencio y luego le preguntó si sentía dolor. Ronaldo "estaba de rodillas" y le dijo: "Soy 99% un buen tipo, no sé qué hay con el otro 1%", relató Mayorga.

This is a thread about the rape allegations vs. @Cristiano: About our research @derSpiegel, about Ronaldo's reaction and a little insight into why the alleged victim Kathryn Mayorga speaks out about the case nine years later. This is the story btw: https://t.co/fwv26PhCSx 1/24