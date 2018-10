Un Mundial... con la pala

El burrianense Carlos Conde (16 de septiembre de 1961) ha acabado la temporada de una manera impensable: proclamándose campeón del mundo con la selección española de pádel en la categoría de veteranos.

Muchos le recuerdan todavía por la calidad como habilidoso centrocampista que demostró sobre el césped de Castalia o en las filas de otros equipos como el Oviedo o el Zaragoza, con los que jugó más de 150 encuentros en Primera. Aquella etapa quedó atrás, pero Conde sigue ganando partido tras partido, ahora con una pala de pádel en la mano. Y aunque empezó sin pretensiones, el pasado fin de semana fue uno de los tres palistas que llevaron a la selección española a hacerse con el título en la primera edición del Mundial para veteranos, donde, además, fue subcampeón en la categoría de parejas (+55 años).

El propio Conde asegura ser el primer sorprendido por todo lo que ha conseguido desde que empuñó por primera vez una pala: «No me lo esperaba, para nada. Yo vengo del fútbol y, después, jugué un poco al tenis y luego ya al pádel, pero no me imaginaba disputar un Mundial con gente que viene del pádel profesional y de jugar con los mejores del mundo».

El burrianense es un fijo con la selección valenciana, de la que forma parte desde hace casi una década, pero esta era su primera convocatoria con España, coincidiendo, además, con la primera edición del Mundial de veteranos. Un estreno que ha saldado con nota: «He tenido suerte y he jugado a mi mejor nivel. Incluso he sorprendido al seleccionador español, puesto que soy el único del equipo que viene del campo amateur».

También destaca lo que ha supuesto participar en un evento como este: «Ha sido una experiencia muy bonita. La gente lo ha dado todo en la pista y la convivencia ha sido fenomenal».

En cuanto al desenlace del torneo, con la victoria en la final ante Argentina, Conde considera: «Nosotros teníamos un equipazo y Argentina pudo haber traído gente de más nivel; Italia se ganó el tercer puesto, pero el nivel con el resto ya es más desigual, aunque el pádel gana cada vez más importancia en Europa y muchos países venían al Mundial a aprender».

CD Castellón

Aunque colgó las botas hace años, Conde sigue de cerca la actualidad del fútbol y, sobre todo, la del Castellón. Admite que en las dos últimas semanas les ha perdido «un poco de vista por estar concentrado con la selección», aunque advierte: «Cuando tienes que hacer un equipo nuevo tras muchos cambios en la plantilla, todo es más fácil de conjuntar si los resultados acompañan». «De lo contrario, se va complicando», matiza. En cualquier caso, cree que «el cambio en la propiedad del club ha sido para bien» y espera «que el Castellón pueda estar pronto en Segunda A». Lo dice un campeón del mundo.