Muniain: "Se ha visto a favor de qué equipo se han tomado decisiones"

"El penalti a Marcelo no me pareció y unos minutos después Raúl García ha recibido un pisotón y ni lo han revisado". Iker Muniain, el capitán del Athletic, se ha quejado de la mirada diversa en el colegiado González González sobre las dos acciones que han marcado el partido de San Mamés. El árbitro fue a mirar la pantalla del VAR en el pisotón de Dani García sobre Marcelo. Pero luego, en cambio, no quiso recurrir a la ayuda tecnológica para saber si había pena máxima en el pisotón de Sergio Ramos.

"Raúl nos ha dicho que le han pisado. La diferencia es que la suya la han revisado y la nuestra no. Ya sabemos la tónica de estas últimas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas decisiones. Que cada uno saque sus conclusiones", ha revelado Muniain.