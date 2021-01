Murray da positivo de covid

El ex número 1 del mundo Andy Murray ha dado positivo de covid-19 y la organización del Abierto de Australia ha confirmado, horas después, que será baja en el torneo que comienza el 8 de febrero.

Cinco veces finalista en Melbourne, el tenista escocés debía llegar a Australia a bordo de uno de los vuelos chárter contratados por la organización del torneo los días 15 y 16 de enero que daldrán de Dubái, Los Ángeles y Doha. El tenista escocés, de 33 años y actualmente número 123 mundial, había recibido una invitación para poder participar en el primer Grand Slam de la temporada.

Cuarentena en casa

"No podrá tomar uno de los vuelos especiales fletados por el Abierto de Australia en los próximos días para respetar la cuarentena de la misma manera que el resto de jugadores", anunciaba un tuit de la organización. Murray se ha puesto en cuarentena en su casa y aunque no muestra síntomas graves no podrá hacer el viaje a Melbourne en una fecha posterior.

Debido al covid-19, los jugadores que participen en el Abierto de Australia deberán observar un período de cuarentena de 14 días antes del inicio del torneo, que se pospuso tres semanas para finalmente disputarse del 8 al 21 de febrero.

Los tenistas solo pueden ingresar al país "con un test de covid-19 negativo realizado antes de la salida de su país, o con una autorización de viaje, como caso de recuperación, que queda a la entera discreción de un Autoridad del gobierno australiano ", dijeron los organizadores del primer torneo de Grand Slam del año.

El viaje de Nadal

Mientras Novak Djokovic, Rafael Nadal y Dominic Thiem, los tres primeros del mundo, se han desplazado desde Barcelona a Adelaida, según el diario Marca, para iniciar la cuarentena obligada del gobierno de Australia y jugar una exhibición el dia 29 de enero, evitando el confinamiento que deben hacer el resto de tenistas en Melbourne. Nadal viaja con Francis Roig (entrenador) y Rafael Maymó (fisioterapeuta), como componentes de su equipo de cara al Abierto de Australia.