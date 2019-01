Murray se somete a una operación para reconstruir la cadera

El exnúmero uno del tenis mundial, el británico Andy Murray, se ha sometido a una cirugía de reconstrucción de cadera en Londres, ha confirmado este martes el martes el jugador de 31 años en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram I underwent a hip resurfacing surgery in London yesterday morning...feeling a bit battered and bruised just now but hopefully that will be the end of my hip pain I now have a metal hip as you can see in the 2nd photo and I look like I've got a bit of a gut in photo 1 Una publicación compartida de Andy Murray (@andymurray) el 29 Ene, 2019 a las 12:18 PST

El tres veces ganador de torneos del Grand Slam, Murray, ha luchado por recuperar la forma desde que se sometió a una operación de cadera en enero pasado y fue eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia, después de haber dicho que el torneo de Melbourne podría ser el último como profesional.

"Ahora tengo una cadera de metal", escribió Murray en una publicación en Instagram después de la cirugía practicada el lunes. "Me siento un poco maltratado y magullado ahora, pero espero que ese sea el final de mi dolor de cadera".