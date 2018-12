Nacho Serra será la única baja del Bisontes para Gran Canaria

Manolín deberá convocar a un portero del filial para el choque en la pista del Gran Canaria de este sábado (20.00 horas), con el que cubrirá la baja de Nacho Serra, que fue expulsado en el encuentro ante el Barcelona B y deberá cumplir el encuentro de sanción que se le ha impuesto.

No obstante, no será hasta última hora cuando el entrenador del Bisontes Castellón tome una decisión al respecto y elija al guardameta que entrará en la convocatoria para convertirse en el suplente de Salah, que en Gran Canaria jugará como titular por primera vez esta campaña. Hasta la fecha ha intervenido en tres partidos, siempre saliendo desde el banquillo. La última vez fue contra el filial azulgrana y no tuvo mucha suerte, ya que se marcó un gol en propia puerta.

También será de la partida el capitán Juanito, que la pasada semana estuvo entre algodones —se perdió partido en Elche—, pero finalmente jugó. Con el paso de los días tiene mejores sensaciones.

Regreso del pichichi / Si esta semana se cae por sanción Nacho Serra, ante el Barça B no estuvo por el mismo motivo David. Pero el máximo goleador del equipo, con ocho tantos, ya estará ante el Gran Canaria, tras cumplir el partido de sanción y espera demostrar su olfato anotador.