Nadal alcanza las semifinales del Maters 1.000 de Paris-Bercy

Por cuarta vez Rafael Nadal disputará las semifinales del Masters 1.000 Paris-Bercy tras imponerse a Pablo Carreño por 4-6, 6-4 y 6-1. El número 2 mundial ha sufrido durante 2 horas y 13 minutos antes de conseguirlo y remontar un partido en el que el tenista asturiano, número 15 mundial, le ha forzado al máximo.

Carreño entró en la pista con la táctica muy clara y convencido de sus opciones. Si quería plantar cara a Nadal debía ser agresivo en su juego, rápido de piernas, encima de la línea de fondo, muy seguro con su saque y buscando los golpes ganadores.

UN PULSO IGUALADO

La estrategia le permitió mantener el pulso con Nadal desde el primer momento. No solo eso. Carreño tuvo el primer 'break point' en un tercer juego que Nadal salvó tras más de 7 minutos de lucha. No se arrugó Carreño y a la segunda oportunidad logró el ansiado 'break' (4-3) para tomar una ventaja en el marcador que no dejó escapar hasta apuntarse el primer set en 41 minutos. El segundo que le ganaba a Nadal en sus siete enfrentamientos.

Carreño inició la segunda manga con un 0-40 para presionar aún más, pero Nadal le respondió remontando (1-0) y ganando siete puntos seguidos. El número 2 mundial anunciaba que no iba a entregarse fácilmente, pero no ocultaba su sorpresa por el ritmo y nivel al que le obligaba Carreño.

CAMBIO DE ESCENARIO

Así se ha mantenido la igualdad hasta el 5-5, después de que Carreño salvara los dos primeros 'break point' en contra en el séptimo juego de este set. Nadal se mantenía firme con su saque pero no encontraba la manera de romper el servicio hasta que lo logró en el décimo juego, después de 1 hora y 48 minutos, para arrebatarle el saque y el set a Carreño, remontando un 40-15 del asturiano.

Nadal salvaba la situación y puso la directa en el tercero. Carreño salvó los dos primeros 'break points' en el segundo juego, pero el mallorquín logró el 'break' dos juegos después (3-1) para ganar el siguiente en blanco (4-1) y tomar una ventaja definitiva en la que no ha cedido ya ningún juego más.

Nadal se enfrentará este sábado en las semifinales al ganador del partido entre Alexander Zverev y Stan Wawrinka.

PREMIO PARA SCHWARTZMAN

En la lucha por el último billete directo a las Nitto Finals (Copa de los Maestros) el argentino Diego Schwartzman ha tenido que esperar a la derrota de Carreño para asegurarse su plaza entre los ocho finalistas que estarán en el O2 Arena de Londres del 15 al 22 de noviembre. El tenista argentino había caído en cuartos de final ante el ruso Daniil Medvedev (6-3, 6-1).