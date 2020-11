Nadal debuta con una contundente victoria ante Rublev

Debut 'exprés' y victoria clara y contundente. Rafael Nadal ha empezado con buen pie las Nitto Finals ATP al imponerse a Andrey Rublev, pupilo del benicarlando Fernando Vicente Fibla, por 6-3 y 6-4. En 77 minutos ha conseguido la primera victoria ante un rival que le preocupaba de entrada porque llegaba a Londres en un excelente estado de forma, como campeón en Viena hace 15 días, además de ser el tenista con más títulos del año (cinco).

Rublev, número 9 mundial, acusó los nervios de debutante. El tenista ruso empezó tenso, demasiado ansioso y su saque tampoco le ayudó a tranquilizarse. Nadal le hizo el ‘break’ a los 24 minutos (4-2) y ya no dejó escapar la ventaja para apuntarse la manga, en poco más de media hora.

Nadal no daba respiro a Rublev, no le dejaba entrar nunca en juego ni encontrar el ritmo que le gusta al ruso, gracias a su efectividad con el servicio y presionando con el resto. No mejoró el panorama para Rublev en el segundo set. El tenista ruso cedió de entrada su saque. Se desesperaba mirando a su entrenador, Fernando Vicente, cada vez que fallaba un golpe tras otro (22 errores no forzados), mientras Nadal iba a la suya, con la directa puesta sabedor de la importancia de ganar el primer partido y, mucho más, sin ceder un set.

El año pasado perdió de entrada con Alexander Zverev en dos sets y lo pagó quedando eliminado en la fase de grupos, a pesar de ganar los dos siguientes partidos a Alexander Medvedev y Stefanos Tsitsipas.

La revancha de Thiem

Nadal afrontará este martes el segundo partido ante el austriaco Dominic Thiem que se impuso a Tsitsipas 2 por 7-6 (7-5), 4-6 y 6-3, tomándose la revancha de la final del año pasado que perdió ante el tenista griego.

Tsitsipas ha dejado escapar en el primer set una ventaja de 5-3 en el 'tie break' al fallar una volea con la pista abierta. "Ha sido una de las cosas más tontas que me ha pasado. Tuve la bola para rematar y me ha acabado ganando el punto y el set", ha dicho el tenista griego que, a pesar de igualar el marcado apuntándose el segundo set, ha visto como Thiem, con problemas en la rodilla, le acababa sorprendiendo en el tercero.

Este lunes, Novak Djokovic se estrenará ante el argentino Diego Schwartzman (no antes de las 15.00 horas) mientras que el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev jugarán en la jornada nocturna, una repetición de la final de París jugada la semana pasada y que ganó Medvedev (21.00 horas).

Honores para Djokovic

A la espera de su debut, Djokovic ha sido homenajeado en la pista, sin público por las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus en Londres, como número 1 mundial por sexta vez en su carrera (2011, 2012, 2014, 2015, 2018 y 2020), igualando a Pete Sampras y superando las cinco ocasiones que lo han sido también Jimmy Connors, Roger Federer y Rafael Nadal.

"Estoy muy orgulloso. Son muchas emociones positivas que llegan después de un gran trabajo en equipo. Estoy feliz, pero tengo también emociones encontradas por cómo ha sido la temporada", ha valorado el número 1 mundial en el vacio O2 Arena, en el que se han ofrecido imágenes de sus victorias más destacadas este año en el Abierto de Australia, el torneo de Dubai y los Masters 1.000 de Cincinnati y Roma.