Nadal destroza a Medvedev en la final de Montreal

La gira americana no ha podido empezar mejor para Rafael Nadal, que ha revalidado su título en el Masters 1.000 de Canadá al imponerse en la final disputada en Montreal al ruso Danil Medvedev por 6-3 y 6-0. El número 2 mundial se ha mostrado demoledor para conquistar su quinto título en tierras canadienses tras lograrlo anteriormente en el 2005, 2008, 2013 y 2018, este último en Toronto.

Nadal ha aumentado a 35 el récord de títulos de Masters 1.000 por delante del serbio y número 1 mundial Novak Djokovic (33) y Roger Federer (28), los rivales directos con los que mantiene el pulso desde hace más de una década y que no estaban esta cita en Montreal. Los tres se volverán a ver esta semana en el Masters 1.000 de Cincinnati antes de la gran batalla en el Abierto de Estados Unidos que comenzará el 26 de agosto.

Medvedev había anunciado su decisión de plantar cara a Nadal y de no dejarse intimidar en la pista. Pero su intención ha durado muy poco. Nadal le ha ado una lección y ha puesto en evidencia que la nueva generación tiene aún mucho que trabajar para plantar cara al Big Three.

Nadal tomó el mando del partido desde el primer juego, salvando un break point, y tras nueve minutos de largos peloteos. El número 2 mundial nunca había jugado antes ante Medvedev y se mostró precavido estudiando el juego del tenista ruso, de 23 años y número 9 mundial, que llegaba a su primera final de Masters 1.000 sin haber cedido un set en todo el torneo y eliminando en el camino a duros rivales como el austriaco Dominik Thiem (en cuartos) o a su compatriota Karen Khachanov (en semifinales).

En 70 minutos

Nadal rompió el servicio de Medvedev (3-1) y ya no dejó escapar la ventaja para adjudicarse el primer set en 41 minutos. En el segundo Nadal aún ha dominado con más facilidad. El mallorquín ha roto en el primer juego (1-0) y ya no ha cedido ninguno más hasta apuntarse la victoria en 70 minutos, sin dar opción a un rival que, tras el partido, sentado en la silla, no sabía qué le había pasado y felicitó a Nadal por su tenir. "Ha sido un honor jugar contra ti", le dijo el tenista ruso.

Nadal ha encontrado sobre el cemento de Montreal las buenas sensaciones para afrontar el Abierto de Estados unidos que comenzará el 26 de agosto y donde el año pasado se vio obligado a abandonar sin jugar las semifinales ante el argentino Juan Martín Del Potro por sus problemas en la rodilla derecha.

Próxima estación: Cincinnati

El número 2 mundial se ha rodado y ha conseguido su propósito de mantenerse como número 2 mundial de cara al sorteo del cuadro del último Grand Slam de la temporada donde Novak Djokovic, Roger Federer y él mismo son los grandes favoritos al título en Nueva York. Pero antes el Big Three tendrá esta semana en Cincinnati una prueba real de su momento de forma.

Para Djokovic y Federer será el regreso al circuito después de la final de Wimbledon. El año pasado el tenista serbio ganó el título ante Federer pero su momento de juego actual es una incógnita. Nadal se presenta con más horas en pista y sin necesidad de forzar físicamente su cuerpo antes de la gran batalla en Nueva York.

El tenista mallorquín debutará en Cincinnati ante el ganador del partido entre el Adrian Mannarino y Christian Garín con un posible cruce en octavos ante Kei Nishikori y en cuartos ante Alexander Zverev o Dominik Thiem, evitando a Federer, que ha quedado en la parte alta del cuadro junto a Djokovic.

Granollers, campeón en dobles

En el torneo de dobles el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se han alzado con el título al imponerse a los holandeses Robin Haase y Wesley Koothof por 7-5 y 7-5.

Mientras que en torneo femenino, que se celebraba paralelamente en Toronto, la canadiense Blanca Andreescu, de 19 años y 27 mundial, ha conquistado el título tras la retirada por lesión en la final de Serena Williams, con 3-1 para la nueva campeona.