Nadal y Djokovic ven muy difícil el retorno del circuito

Rafael Nadal y Novak Djokovic ven muy complicado que el tenis vuelva pronto a "la normalidad" , según valoraron en una tertulia realizada en la noche del miércoles con otros grandes deportistas en los programas deportivos El Partidazo de COPE y en El Transistor de Onda Cero. "Si las cosas van a mejor en meses, tomando las medidas necesarias, se puede terminar la temporada en otros deportes, pero el tenis es un deporte totalmente global, semana a semana", dijo el 12 veces campeón de Roland Garros.

"El tema no es jugar a puerta cerrada o no. El tema es lo que conlleva la organización de cualquier evento en tenis. Hasta que no haya una cura la situación va a ser complicada y en este sentido en el tenis tenemos que tener responsabilidad. Es un deporte tan global que se me antoja difícil que pueda haber un torneo oficial a corto y medio plazo", añadió sobre el parón en el tenis.

Siete millones recaudados

Nadal encabeza junto a Pau Gasol una iniciativa con la Cruz Roja para recaudar fondos para ayudar a paliar los efectos de la crisis del coronavirus. El internacional español de baloncesto anunció que la recaudación supera ya los siete millones de euros. "Lo llevo mejor ahora que hace tres semanas, aunque llevamos más tiempo confinados y la situación es la que es, pero al menos los seres humanos nos adaptamos a lo que hay", explicaron en la tertulia.

"Tenemos esa capacidad sin duda. También al principio las noticias eran terribles y se hacía difícil tener ganas de nada. Pasé una semana haciendo las cosas triste y desganado. Después empecé a pensar en positivo y en ayudar a la gente que realmente lo está pasando mal", añadió Nadal.

El tenista balear reconoció que ya en Indian Wells, unos días antes del estado de alarma, llegó a España temiendo lo peor. "Lo primero fue un shock, pero ya veíamos una realidad en Italia, que es un país vecino. Las cosas que estaban pasando en China no las tomábamos tan en serio", afirmó.

Preocupación por el futuro

"Lo que menos me preocupa a día de hoy es el tenis. Estoy haciendo mis trabajos para que el cuerpo no se atrofie más de lo que está. Es una cosa muy seria que va para largo y hay tanta gente que está sufriendo una realidad tan terrible que lo de menos a día de hoy es el tenis", insistió, antes de compartir minutos de radio con Novak Djokovic.

"Estas últimas semanas hemos estado hablando horas en el Consejo de jugadores, mirando las maneras de nuestro deporte de salir adelante. Ayudar a los que lo están pasando mal. No podemos decidir el calendario pero podemos ayudar a los jugadores del resto de la ATP que no son de los 100 mejores del mundo que podemos ganarnos la vida bien", explicaron los dos tenistas por antena.

Djokovic, a punto para jugar

El actual número 1 mundial agradeció el hecho de poder pasar tiempo con su familia y explicó el motivo de estar en Marbella. "Mi hermano vive aquí, esa es la razón de que estemos pasando este tiempo todos juntos. Estamos muy felices y es fantástico pasar un tiempo con la familia porque los tenistas siempre estamos viajando y ahora podemos pasar tiempo de calidad", dijo Djokovic, quien llegó a sugerir la posibilidad de residir en España en el futuro.

"Nos encontramos muy bien y es probable que en el futuro nos mudemos aquí", declaró el tenista serbio, que está manteniendo una gran actividad en cuanto a donaciones. "Yo estoy listo para jugar, pero creo que vamos a tardar meses en retomar la actividad. Lo de jugar a puerta cerrada no es algo que nos competa a nosotros, creo que la salud está por encima del deporte", aseguró.