Nadal se exhibe en su reaparición en Roma

Después de 198 días Rafael Nadal ha vuelto al circuito para lograr su primera victoria desde que ganara el título hace casi siete meses en el Abierto de Acapulco. El actual número 2 mundial y campeón del Masters 1.000 de Roma ha iniciado la defensa de su título imponiéndose a Pablo Carreño por 6-1 y 6-1.

Nadal no ha dado la impresión de haber estado parado tanto tiempo. En 1 hora y 12 minutos ha resuelto su debut ante un jugador que llegaba tras haber alcanzado las semifinales del Abierto de Estados Unidos pero sin apenas adaptación a la tierra, el horario y las obligaciones de potocolo por la pandemia del coronavirus que han complicado sus entrenamientos en el Foro Italico. Intenso en su juego, concentrado y sólido en sus golpes Nadal ha puesto pronto la directa y la ventaja en el marcador.

Carreño le ha aguantado el pulso en los primeros juegos, pero en cuanto el número 2 mundial le ha hecho el 'break' ya no ha podido aguantar el ritmo que le imponía Nadal. En 35 minutos y cediendo solo un juego, el número 2 mundial se ha llevado el primer set y poco más ha durado la segunda manga en un partido sin público en las gradas, pero en la que se han sentado jugadores y técnicos presentes en Roma para ver la reaparición de Nadal.

El tenista ha dado una demostración de juego. Ha salido apretando el acelerador y con unas ganas de tenis después de ese largo parón que el circuito arrastra desde mediados de marzo. Nadal prefirió no jugar la gira americana en Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos para preservar su físico de cara al único gran objetivo que tiene esta temporada que es levantar el 11 de octubre la Copa de los Mosqueteros por decimotercera vez e igualar los 20 Grand Slams de Roger Federer. "No pienso en Roland Garros, no sabemos que pasará con la pandemia, ahora mi cabeza está centrada en Roma",dijo hace un par de días, antes de debutar.

Nadal se enfrentará este viernes en la próxima ronda al vencedor del partido que este jueves disputarán en canadiense Milos Raonic y el serbio Dusan Lajovic.

En la misma jornada ha debutado también en el torneo Novak Djokovic que se ha impuesto al italiano Salvatore Caruso (87 mundial) por 6-3 y 6-2. El número 1 mundial ha vuelto a la competición en el Foro Italico después de haber sido eliminado del Abierto de Estados Unidos por haber propinado un pelotazo a una jueza de línea en el partido que le enfrentaba a Carreño. Djokovic se ha mostrado muy cómodo en su retorno a la pista y también fuera de ella tras el incidente de Nueva York.

LAS EXPLICACIONES DE DJOKOVIC

"Nunca lo olvidaré, es algo que quedará en tu memoria por el resto de tu vida", ha valorado el tenista serbio que también ha aprovechado la oportunidad para explicar que nunca había planteado enfrentarse a la ATP cuando decidió liderar la nueva asociación de tenistas profesionales PTPA.

"Nadie dijo que queríamos boicotear o separarnos de la ATP. Queremos trabajar juntos y que las mujeres también entren en la asociación", explicó Djokovic que tiene previsto reunirse con Nadal cuando finalice Roma "para hablar del tema". El tenista mallorquín y Roger Federer se mostraron críticos con esa nueva asociación y advirtieron que ahora "eran momntos para mantenerse unidos".

La gran sorpresa del dia en el Foro Italico ha sido la eliminación del griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie, derrotado por la promesa italiana de 18 años Jannik Siner (81 mundial) por 6-1, 6-7 (9-11) y 6-2.

En el torneo femenino este jueves Garbiñe Muguruza buscará una plaza en los cuartos de final ante la joven estadounidense de 16 años Coco Gauff. La tenista hispanovenezolana debutó en el Foro Italico on una victoria ante la también estadounidense Sloane Stephens al la que se impuso el martes por un doble 6-3.