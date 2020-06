Nadal: "No tiene sentido jugar si no hay una total seguridad"

El actual campeón de Roland Garros, que este miércoles celebró su 34 aniversario y que esta semana debería estar jugando el torneo en París, se ha mostrado expectante ante “una situación complicada” que se han vivido por la pandemia del covid-19. “El mundo ha parado durante un tiempo y todos deberíamos estar preocupados”, ha valorado Rafael Nadal, sentado en un salón de su casa de Porto Cristo en Manacor, en una video converencia a través de Zoom con los miembros de la ITWA (Acociación internacional de periodistas de tenis).

“Lo que realmente más me preocupa ahora es volver a la vida normal y que sea segura. Tengo confianza e ilusión en que las cosas se solucionen", ha insistido el número 2 mundial. "Ahora vida es estar con los amigos y con la familia más que el tenis. A veces nos complicamos la vida por cosas sin importancia”.

Nadal no sabe realmente que puede pasar. La próxima semana hay prevista una reunión de la ATP con los jugadores para informarles y valorar las opciones, aunque el número 2 mundial se ha mostrado cauto. “Hay que esperar a que la situación mejore para volver y para sentirnos seguros, que haya seguridad para todos. Y también que la situación sea justa para todos”, ha insistido.

La prioridad

Volver a las pistas, Roland Garros o jugar el Abierto de EEUU no son temas prioritarios para el tenista mallorquín que no está muy dispuesto a volver a competir sin tener una seguridad sanitaria. “Ahora mismo no me gustaría ir a jugar un torneo de tenis a Nueva York. Pero no lo sé dentro de dos meses porque no sabemos si la situación va a mejorar. Estoy seguro que la gente que organiza el torneo, la USTA, quiere que el evento sea seguro y seguro que quiere lo mismo la Federación Francesa de Tenis con Roland Garros. Confío en que tomen las decisiones correctas en el momento adecuado” ha dicho Nadal.

Para el campeón de Roland Garros “no tiene sentido jugar si no hay una total seguridad. Tenemos que ser responsables y dar ejemplo. Organizar un evento como un Grand Slam es complicado. No es lo mismo organizar un evento para seis personas que para 600 o 700 personas: trabajadores, jugadores, entrenadores, doblistas, singles, hombres, mujeres, jugadores de la fase previa…”.

El tenis no es el fútbol

Nadal piensa que el tenis debe valorar muy bien su retorno. "Estamos en un deporte global. No es lo mismo las ligas de fútbol, que se disputan en un único país. Cuando mezclas a gente de diferentes partes, las complicaciones aumentan".

Si no somos capaces de organizar un torneo con todo lo que eso supone, no podemos jugar. No sé qué va a pasar. La clave es encontrar una medicina que nos permita estar seguros de que podemos viajar y jugar sin el miedo a contraer el virus o llevarlo de vuelta a casa.

Nadal había dicho que no veía que el tenis pudiera volver a la normalidad esta temporada y lo ha razonado de nuevo. “Cuando dije que no veía el tenis volviendo este año es porque estábamos en unas circunstancias terribles. Con mucha gente sufriendo, muriendo. Pensaba en la salud de la gente y en la pandemia que todavía sufrimos”.

"Ser competitivo"

Aunque solo lleva dos semanas entrenando en su academia y apenas una hora y media al día, Nadal está seguro de que volverá a "ser competitivo", pero admite que debe ir paso a paso para “evitar lesionarme y preparar mi cuerpo para lo que pueda pasar en los próximos dos meses”.

Ante la posibilidad de tener que jugar el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros en un plazo de una semana en septiembre, Nadal prefiere analizar la situación con perspectiva. No se que pasará, asi que no puedo opinar ante una situación así. Si llega el momento deberé tomar una decisión y la prioridad será lo mejor para mi tenis, mi futuro y mi cuerpo”.

El caso Floyd

El campeón de Roland Garros también ha valorado la situación política que se está viviendo en Estados Unidos tras el asesinato de Georges Floyd. “Es algo terrible. Espero que el país pueda controlar lo que está sucediendo en muchas ciudades y volver a una vida normal de respeto a todo el mundo. Vivir en paz y tener salud. Hoy por hoy no podemos disfrutar de esas dos cosas, no hay nada más importante. Tenemos que trabajar todos para conseguir un mundo mejor”.