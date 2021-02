Nadal pasa con comodidad a octavos en Australia

Prueba superada para Rafael Nadal que se ha clasificado para los octavos de final del Abierto de Australia al deshacerse de Cameron Norrie por 7-5, 6-2 y 6-4. Los problemas de espalda que arrastra el tenista balear ,desde hace dos semanas, no se han notado sobre la pista ante el tenista británico (67 mundial).

"Estoy contento, las sensaciones han sido buenas pero tengo que seguir mejorando. Espero estar listo para el lunes", ha valorado Nadal en una Rod Laver Arena vacía de público este sábado por el nuevo confinamiento decretado por el gobierno australiano en Melbourne, tras la aparición de 13 positivos de covid-19 en el hotel Holiday Inn del aeropuerto.

Norrie le ha aguantado el pulso a Nadal durante los 48 minutos del primer set, incluso ha hecho el primer break? (3-2), pero el número 2 mundial ha reaccionado inmediatamente para rompérselo en el siguiente juego en blanco y otra vez en el último para llevarse la manga.

La segunda ha sido más cómoda. Nadal ha mantenido la regularidad y el ritmo que mas le convenía para apuntársela cediendo solo dos juegos. En el tercero Norrie ha mantenido la igualdad en el marcador hasta el 5-5, pero Nadal ha cerrado el partido con un 'break', en el primer 'match ball' tras 2 horas y 13 minutos.

Nadal accede por 14 vez a los octavos de final del Abierto de Australia que ha ganado por única vez en el 2009. Su próximo rival será el italiano Fabio Fognini que ha derrotado al australiano Alex De Miñaur por 6-4, 6-3 y 6-4. Un salto de nivel que pondrá realmente a prueba su espalda para conocer realmente sus posibilidades en el torneo en el que aspira a conquistar su 21 Grand Slam.

Feliciano López ha sido eliminado por el tenista ruso Andrey Rublev ( 7-5, 6-2 y 6-2). El tenista toledano deja en Melbourne un récord de 75 Grand Slams consecutivos y, a sus 39 años, el del tenista más veterano en ganar un partido de ese nivel desde el australiano Ken Rosewall en 1974 cuando, a su misma edad, accedió a la final de Wimbledon que perdió ante un joven de 19 años, llamado Jimmy Connors.

La jornada ha estado a punto de acabar mal para Daniil Medvedev, cuarto favorito del torneo, que ha necesitado los cinco sets, como les pasó el día anterior a Novak Djokovic y Dominic Thiem, para deshacerse del serbio Filip Krajinovic (29 mundial) por 6-3, 6-3, 4-6, 3-6 y 6-0.

El tenista ruso se relajó tras ganar los dos primeros sets con facilidad y después de que Krajinovic igualara el marcador, su entrenador, el francés Gilles Cervara, se marchó de la grada enfadado por la actuación de su pupilo. Medvedev no cedió ni un juego más en el quinto set. Se fue para dejarme solo en el momento de ganar, dijo con sarcasmo Medvedev, que lleva 17 victorias consecutivas desde que ganó el año en Paris-Bercy y el Masters.

