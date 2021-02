Nadal salva la primera ronda sin mostrar problemas con su espalda

Los problemas en la espalda que anunciaba Rafael Nadal antes de debutar en el Abierto de Australia no le han impedido una victoria en su debut ante Laslo Djere por 6-3, 6-4 y 6-1. El númeero 2 mundial que ha empezado el partido con mucha precaución lo ha acabado con una demostración de buen juego que deben darle confianza en las próximas rondas del torneo.

Nadal, campeón del 2009 en Melbourne, busca busca ganar su 21 Grand Slam, superando el récord que comparte con Roger Federer, aunsente en Melbourne, este año.

Junto a Nadal se ha clasificado para la segunda ronda del torneo Carlos Alcaraz. El joven tenista murciano, de 17 años, ha debutado en un Grand Slam con una victoria ante el holandés, Botic Van de Zandschulp (6-1, 6-4, 6-4), que también se había clasificado de la previa.

Victoria y récord de Alcaraz

Alcaraz se ha convertido con 17 años, 9 meses y 3 días, en el tenista más joven en debutar en un Grand Slam, un récord que hasta este martes estaba en poder de un tal Roger Federer, que se estrenó, pero con derrota y 13 días mayor.

“He empezado un poquito nervioso, sobre todo en el primer set. Luego me he soltado y he conseguido enfocarme en mí”, explicó la posterior rueda de prensa Alcaraz (146 mundial), que contó con una numerosa presencia de periodistas internacionales por la atención que llamó tras vencer a Dovid Goffin (13 mundial) por un doble 6-3 en uno de los torneos preparatorios al Abierto de Australia.

“Soy un chico que intenta tomarse las cosas de forma natural. Sí que es verdad que cuando lo pienso en frío me impacta el hecho de estar rodeado de los tenistas que veía cuando era pequeño, con los mejores”, ha valorado Alcaraz que, en segunda ronda, se enfrentará al sueco Mikael Ymmer (95 mundial).

En el torneo femenino Garbiñe Muguruza también ha superado la primera ronda al deshacerse de la rusa Margarita Gasparyan (127 mundial) por 6-4, 6-0. “Estoy satisfecha porque después de haber jugado tantos partidos seguidos la semana pasada, he sido capaz de mantener la concentración y el nivel”, ha manifestado la finalista del torneo el año pasado.

No han podido acompañarla ni Aliona Bolsova ni Paula Badosa derrotadas por la estadounidense Jennifer Brady (24 mundial) por 6-1 y 6-3. y la rusa Lludmila Somsonova por 6-7 (4), 7-6 (4) y 7-5, tras más de 3 horas de lucha y haber dejado escapar en el último set una ventaja de 5-3.

Badosa, 21 días encerrada

Badosa reaparecía en competición después de haberse pasado 21 días encerrada en la habitación de su hotel, primero por haber estado en contacto con un positivo de covid-19 en el vuelo que la trasladó a Melbourne el pasado 15 de enero y, después, por haber dado ella misma positivo a los siete días de su llegada a Australia.

La tenista catalana, número 76 mundial, ha asegurado tras su pesadilla que psi llega a saber lo que le ha pasado “no habría venido a Australia. Entrené muy duro para llegar a un gran nivel . Este mes aquí me ha hecho perder el ritmo y la forma”, ha lamentado Badosa.

“No sé donde pude contagiarme la verdad y en ningún momento me quejé de las reglas que imponen aquí en Australia. Lo que no me parecía bien eran las condiciones que tuve para preparar un Grand Slam”, ha admitido.