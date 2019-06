Nadal sigue sin rival en Roland Garros tras arrollar a Federer

No era el mejor día para jugar al tenis, pero sí para que Rafa Nadal entrara en su casa, su pista preferida, el escenario de sus mejores éxitos, para abrir de par en par la puerta de la Phillipe Chatrier y acceder a su 12ª final en Roland Garros. Ni el molesto viento, ni la lluvia, ni el frío, ni Roger Federer, ni nada, le impidieron marcharse con el objetivo cumplido y la 24ª victoria sobre el exnúmero 1 mundial por 6-3, 6-4 y 6-2. Nadal sigue sin rival en París. No lo fue Federer y hasta hoy no conocerá su oponente en la final después de que la semifinal entre Novak Djokovic y Dominic Thiem fuese suspendida por la lluvia con 6-2, 3-6 y 3-1 para el austriaco. El partido está previsto que se reanude hoy.

El capítulo 39 de la saga Nadal-Federer —se inició ya hace 15 años en Miami (2004)— no pasará a la historia de los grandes duelos de los dos campeones. Federer nunca había ganado a Nadal en París y ayer tampoco fue el día. La ansiada batalla apenas existió y se solventó en 2 horas y 25 minutos. El suizo había sorprendido a Nadal en sus últimos cinco enfrentamientos en pista dura jugando más agresivo y valiente, pero ese sistema no funciona en tierra y menos en un día como ayer. Los viejos fantasmas del pasado aparecieron pronto en la cabeza de Federer. «Es el mejor jugador ante el que nunca me he enfrentado. Pero puede estar enfermo, yo jugar mejor o el peor, que llueva o haga viento», esgrimía Federer como opciones para su victoria. Y hubo viento, también lluvia, pero ni él jugó tan bien ni Nadal lo peor que soñaba Federer.

LAS PEORES CONDICIONES / El partido tuvo poca historia. Si antes ya era un suplicio para Federer jugar en tierra, con las condiciones de ayer todavía era más complicado. «Tenía la impresión de no controlar nada. En el primer set solo pensaba en adaptarme a las condiciones», decía Federer. «Había que ser positivo y estar concentrado aunque no pudieses jugar como querías. Y eso es lo que he hecho», explicaba Nadal.

El balear elogió a Federer, que salió de la pista aclamado con gritos de ¡¡¡Roger, Roger!!! . Fue un momento de nostalgia, especialmente para el exnúmero 1: «Es increíble lo que ha hecho Roger, ojalá pueda volver muchos años. Ni él ni yo podíamos pensar cinco años atrás que hoy estaríamos jugando estas semifinales».