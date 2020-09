Nadal supera la primera ronda sin problemas en Roland Garros

Comienzo sin complicaciones en ese extraño Roland Garros de otoño. Rafael Nadal ha debutado con una victoria cómoda ante el bielorruso Egor Gerasimov por 6-4, 6-4 y 6-2 en poco más de dos horas. El campeón no se ha complicado la vida en su estrreno en uun partido que se ha jugado con el techo descubierto al mejorar el tiempo en París, aunque eso no ha evitado comprobar las dificultades que tendrá que afrontar con las condiciones del torneo.

Nadal, a pesar del frío (15 grados), de las nuevas pelotas y de la luz artificial con la que ha acabado el partido, se hamostrado seguro para imponerse en una pista central que le ha recibido con apenas 600 espectadores. Gerasimov, que jugaba su primer Roland Garros y que solo había jugado antes seis partidos en tierra, a pesar de su edad, 27 años, no le ha complicado en ningún momento la situación y solo le ha hecho un 'break' a Nadal, ya en el tercer set, que el bielorruso se ha adelantado 2-0. Un espejismo, igual que cuando ha ganado el primer juego del partido en blanco, en un solo minuto.

22 GOLPES GANADORES

Nadal, que ha jugado sin mallas como lo han hecho muchos tenistas por el frío, se ha adaptado a las condiciones y ha llegado a colocar 22 golpes ganadores, aunque su bola nunca ha conseguido esa altura que caracteriza su juego en tierra y con psitas secas.

Tampoco ha tenido problemas, Dominic Thiem, uno de los máximos rivales de Nadal, que podría cruzarse en las semifinales. El austriaco ha debutado con las mejores sensaciones ante un rival que no era fácil como Marin Cilic. El tenista austriaco ha llegado a París sin haber jugado ningún torneo de tierra desde que ganó el Abierto de Estados Unidos, pero sobre la pista dio la impresión de haber jugado unos cuantos partidos.

Liberado de la necesidad de ganar un Grand Slam, Thiem no dio la sensación de tener problemas con la transición del cemento a la tierra, ni con las condiciones de Roland Garros. Vengo de Austria y muchas veces he jugado con frío. Me gusta, confesó tras deshacerse de Cilic, también campeón del abierto de EEUU (2014) y dos veces cuartofinalista en París. En 2 horas y 6 minutos logró la victoria por 6-4, 6-3 y 6-3. La potencia con la que juega Thiem no hizo que se notara la pesadez de la pista ni su dureza. Vengo muy motivado, me encanta este torneo. Lo he preparado bien, dijo tras la victoria.