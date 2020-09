Neymar acusa de racismo a Álvaro González, ex del Villarreal, en la derrota del PSG

El partido entre el Paris SG, campeón de la Liga francesa, y el Olympique de Marsella, uno de los candidatos al título, acabó en batalla campal, con Neymar siendo expulsado por agresión a Álvaro González, el central español del conjunto marsellés.

Perdió el PSG (0-1, gol de Thauvin en el m. 31), que lleva dos derrotas en las dos primeras jornadas del campeonato: 0 puntos de 6 posibles. "Racismo, no", iba gritando el delantero brasileño al término de la primera mitad dirigiéndose al árbitro, quien acabado el partido lanzó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. "Mi único arrepentimiento es no haberle dado en la cara a ese gilipollas".

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Luego la estrella brasileña elevó el tono de sus acusaciones con un segundo mensaje en Twitter. "El VAR captó mi "agresión" es fácil ... ahora quiero ver la imagen del racista llamándome "MONO HIJO DE PUTA" (mono hijo de puta) ... ¡que quiero ver!", ha precisado Neymar, trasladando su enorme enfado a través de las redes sociales.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Ya cuando abandonaba Neymar el césped del Parque de los Príncipes había sido muy claro. "Le pegué porque es un racista, por eso le pegué. Es un racista", gritó el delantero brasileño mirando a las cámaras de televisión después de que el árbitro tuviera que acudir a la pantalla del VAR para descubrir su agresión al defensa.





Cinco expulsiones

Previamente, Álvaro había denunciado que Di Maria, el delantero argentino, le había escupido. El partido, un clásico del fútbol francés, estuvo dominado por la alta tensión, condensada en los minutos finales, incluyendo los seis que se dieron en el tiempo añadido. Hasta cinco tarjetas rojas se vieron además de una batalla campal entre los jugadores de ambos equipos, llegando incluso a las manos.

نيمار يتكلم عن العنصرية !! 🎥



#PSGOM

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Just Follow the Main Account @Faster__Goal1 pic.twitter.com/tm4diFK976 — GOAL24 (@GOAL2411) September 13, 2020

"Es una falta grave si es que ha pasado eso. Pero yo no lo sé", ha dicho André Villas-Boas, el técnico del Marsella. "Ha sido evidente el escupitajo de Di Maria a Álvaro, todo estos tipos de cosas se deben evitar en el mundo del fútbol", ha añadido el entrenador portugués.

"Neymar me dijo que era un insulto racista", ha asegurado después Thomas Tuchel, el técnico del Paris. "No escuché nada en el campo. El racismo en nuestra vida, en todos los ámbitos, el deporte, no debe existir", ha añadido el técnico alemán del conjunto parisino.



Neymar abandona el Parque de los Príncipes tras ser expulsado. / REUTERS / GONZALO FUENTES

Tres derrotas seguidas, 270 minutos, 0 goles

Se adivinan, además, problemas para Tuchel, el entrenador del Paris SG, porque estas dos derrotas unida a la de la final de la Champions han llegado con el mismo resultado: 0-1 ante el Bayer de Múnich en Lisboa, 0-1 en el campo del Lens y 0-1 en el Parque de los Príncipes ante el Olympique de Marsella.

🟨 Sakai

🟨 Neymar

🟨 Payet

🟨 Florenzi

🟨 P. Gueye

🟨 Alvaro

🟨 Bernat

🟨 Lopez

🟨 Benedetto

🟨 Paredes

🟨 Di María

🟨 Strootman

🟥 Amavi

🟥 Kurzawa

🟥 Benedetto

🟥 Paredes

🟥 Neymar



Jamais un match de Ligue 1 ne s’est soldé par autant de cartons jaunes au XXIe siècle. (Opta) — Actu Foot (@ActuFoot_) September 13, 2020

Desde la temporada 78-79, el conjunto parisino no empezaba tan mal el campeonato, incapaz de marcar un solo gol en los primeros 180 minutos, delatando así la gravedad de su crisis deportiva.