Neymar y Mbappé se quedan en París, según 'L'Équipe'

La crisis derivada del coronavirus ya está sacudiendo las estructuras deportivas de los principales clubs de fútbol. Y uno de ellos, el Paris Saint Germain, ya tendría decidido que sus dos máximas figuras, Neymar y Mbappé, continuarán bajo la disciplina del club francés debido a la ampliación de la temporada y a la dificultad de efectuar fichajes este verano. Así lo afirma el diario 'L'Équipe' en la edición de este lunes.

Según esta versión, en estos momentos, la marcha de ambos jugadores se ve en París como hipotética ya que la Liga francesa, en el mejor de los casos, no finalizará hasta julio y la Champions se puede disputar, incluso, en fechas de agosto. Son dos razones de peso por las que el club de Nasser Al-Khelafi confía ciegamente en matener en sus filas a Neymar y Mbappé.



Concretamente, en el caso del futbolista francés, el PSG no contempla bajo ningún aspecto la marcha del jugador. Y menos el próximo verano y aunque Neymar siempre ha apuntado un mayor descontento y se ha dejado querer por el Barça, el delantero brasileño preferiría, siempre según 'L'Équipe', no forzar en estos momentos su salida pero tampoco renovar por ahora con el PSG. Reglamento en mano, el fichaje del brasileño costaría en estos momentos 180 millones de euros, una cantidad que se presume como muy complicada de reunir debido a la falta de ingresos de los clubs por culpa del coronavirus y las paralizaciones de los campeonatos.