Ninguna de las cinco grandes ligas las lidera el vigente campeón

Con mes y medio de competición disputada en la mayoría de las cinco grandes ligas europeas (La Liga española, la Premier League inglesa, la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa), ninguno de los equipos que lideran la clasificación son los vigentes campeones de su respectivo torneo. Y no es solo eso, sino que todos ellos son equipos no favoritos que están presentando su candidatura para dar guerra a los "grandes".

Los efectos de la pandemia sea quizá una de las explicaciones a este fenómeno. La ausencia de los aficionados en el campo de los grandes seguramente sea un elemento diferencial para que se igualen las posibilidades cuando se enfrentan contra los menos habituales al título, sobre todo por aquello de no tener que jugar bajo el aliento de 70, 80 o 90 mil personas, que animan al local, te intimidan y pueden apretar al árbitro.

La atractiva Real de Imanol Alguacil

El grupo dirigido por Imanol Alguacil sabe bien lo que su míster les pide y lo ejecutan de manera llamativa. La Real Sociedad salió del mercado de fichajes sin lamentar que le arrebatasen jugadores como Oyarzabal, Isak o Januzaj, han traído a David Silva para suplir la baja de Ødegaard con talento y experiencia y jugadores como Portu o Merino han dado un paso adelante.

Con 11 puntos en seis partidos comparte el liderato con el Villarreal, aunque con una diferencia de goles de +8 sobre el equipo 'groguet', por lo que al menos hasta la siguiente jornada, dormirá en lo más alto de LaLiga.

El Everton al ritmo de James Rodríguez

El colombiano necesitaba nuevos retos lejos de Madrid porque con Zidane se había estancado ese jugador que se presentó ante el mundo en el Mundial de 2014. Y desde entonces, ha llovido. La cosa es que ese cambio de aires incluía el frío, la lluvia y la niebla de la ciudad de Liverpool. Carlo Ancelotti, quien lo fichó cuando entrenaba al Madrid y actual entrenador del Everton, fue de los pocos que confiaron en que esa combinación funcionaría, y acertó. James se ha erigido con el papel de líder que tanto demanda su juego y Ancelotti, con un medio campo de mucho trabajo y millones, le ha liberado de tareas defensivas para desplegarse al máximo en la creación. ¿El resultado? El Everton lidera la Premier con 13 puntos (4 victorias y 1 empate).

Aunque no es la única sorpresa, ya que el Aston Villa, que la temporada pasada se salvó del descenso en la última jornada, es segundo con 12 puntos (4 victorias), un partido menos y habiéndole metido un 7-2 al Liverpool hace un par de jornadas.

La ley de Zlatan gobierna la Serie A

"Como el buen vino, mejoro con los años", comentó Ibrahimovic cuando era jugador del PSG en una de esas sobradas tan célebres del sueco. Pues aunque sonase algo egocéntrico, lo decía totalmente en serio. Ese equipo lombardo que hace años que se le espera después de reinar durante décadas en el viejo continente se ha visto encomendado a la figura de un Ibrahimovic que con 39 años sigue marcando goles como uno de 25: 14 goles en 20 partidos son sus cifras en solo en liga en 2020.

Además, la influencia sobre sus compañeros es muy notable. Desde su llegada en enero de este año, los 'rossoneri' han conseguido 57 de los 75 puntos disputados y lleva una racha de 20 partidos invicto. El pasado fin de semana, con doblete de 'Ibra', derrotaron como visitantes a sus vecinos, el Inter, cosa que no sucedía desde 2010, entonces también con gol del sueco. El Milan lidera invicto la Serie A con 12 puntos, 4 por encima de la Juventus, el rival a batir.

Nagelsmann da alas al Leipzig

De todos los locos al fútbol es conocido lo metódico que es el entrenador del RB Leipzig, Julian Nagelsmann, que actualmente encabeza la tabla de la Bundesliga. El alemán, de tan solo 33 años, por edad podría estar en el césped junto al grupo al que dirige, pero eligió los banquillos. Propone un fútbol de laboratorio, cuidando cada detalle y un juego directo y agresivo, con el que ya eliminó al Atlético de Madrid de la pasada edición de la Champions.

Pese a la pérdida de una de sus piezas fundamentales en el ataque como era Timo Werner, los engranajes de la maquinaria alemana siguen funcionando y exceptuando un empate, cuentan el resto de partidos por victorias, por lo que gracias a una derrota del Bayern de Múnich, el Leipzig es primero en Alemania.

El Lille reta a los petrodólares

La noticia en Francia es que el PSG no sea líder. Sobre todo tras siete jornadas (la liga más avanzada de Europa). Improbable pero cierto. El conjunto propiedad del empresario español Gerard López es uno de los menos afectados por la pandemia porque hizo caja este verano con dos jugadores muy importantes en el proyecto, Oshimen al Nápoles (70 millones) y Gabriel al Arsenal (26 millones), con lo que llenaron las arcas y encima les dio para reclutar unas cuantas piezas en un par de huecos pendientes.

Pese al buen inicio, la temporada pasada el Lille no se clasificó para Champions, cosa que parece haber sido una motivación para asegurar puntos en las primeras jornadas en la búsqueda de esas plazas europeas. Llevan 17 puntos, dos más que el PSG, al que no se enfrentará hasta diciembre. No cabe duda que los parisinos recortarán terreno hasta entonces. El interrogante es, ¿llegarán a ese duelo igualados en la clasificación?