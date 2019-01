«No estamos haciéndolo tan mal, el día que ganemos vamos a despegar»

Los errores se pagan y la mala suerte no ayuda. Ese es el sentir con el que se marchó para la Plana Baixa anoche la expedición del Submarino. El entrenador del Villarreal CF, Luis García, lamententaba los fallos cometidos por su equipo en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey ante los periquitos. Pero, pese a ello, destacó que sus futbolistas mostraron una buena imagen: «No me lo creo. Hemos regalado mucho y el Espanyol ha aprovechado nuestros errores».

El técnico madrileño considera que el cómputo no refleja lo sucedido tras los dos partidos, en especial en el duelo de ayer. «El resultado es demasiado exagerado porque creo que la eliminatoria ha estado mucho más igualada de lo que dice el resultado global. Los errores que cometemos no se pueden entrenar», indicó, reconociendo que «hemos competido la eliminatoria y nos llevamos una decepción por no pasar. Tras el descanso el equipo tuvo sus opciones de remontar. Al final, una desatención en un córner mató la eliminatoria».

Pese a ello, no le dolieron prendas para felicitar al rival, el Espanyol, por superar la eliminatoria: «El que merece pasar es el que marca los goles, pero el Villarreal ha competido la eliminatoria. En cuanto al juego, hemos estado mejor que el Espanyol, pero en las áreas no ha sido así».

A CENTRARSE en laliga / El preparador groguet marcó el camino a seguir desde hoy mismo: «Ahora nos toca centrarnos en LaLiga. Hay que levantarse. En estas semanas nos jugamos muchísimo. El día que consigamos una victoria vamos a despegar. No estamos haciendo las cosas tan mal como parece», argumentó.

El próximo duelo del Submarino será ante el Athletic Club en el Estadio de la Cerámica este domingo 20 (16.15 horas). «El partido del domingo es una final. Necesitamos una victoria ante el Athletic y si la conseguimos vamos a despegar», indicó.

«Vamos a estar muy unidos para jugar contra un equipo que viene en una muy buena dinámica. El equipo está vivo y está deseando ganar. Nos queda toda la segunda vuelta y va a ser una lucha titánica. Hay muchísima igualdad. El domingo tenemos que dar un paso adelante. La afición seguro que estará a nuestro lado», finalizó Luis García.