«No hay tiempo para lamentarse, debemos limpiar la mente»

No hay tiempo, ni para lamentarse. En el fútbol moderno no se puede uno parar a pensar ni a resignarse. Ese es el sentir del vestuario del Submarino. No en vano, Álvaro González, defensa del Villarreal CF, analizó la derrota del pasado sábado de su equipo ante el Deportivo Alavés en el Estadio de la Cerámica (1-2), destacando que solo pueden pensar «en ganar el siguiente partido y olvidar esta derrota para tratar de salir de la zona de descenso».

«La cabeza se tiene que trabajar es fundamental. Todos nos vamos fastidiados tras una derrota, pero debemos levantar la cabeza y ser positivos para sacar esto. Debemos limpiar la mente, debemos levantar la cabeza», aseguró.

CAMBIAR LA DINÁMICA / El combinado de la Plana Baixa afronta este jueves la ida de los octavos de final ante el Zenit ruso y el zaguero apuntó que deben tratar de ganar este encuentro para cambiar la dinámica del equipo, aunque se trate de otra competición.

«Perder ante el Alavés fue un golpe duro, pero debemos de pensar en ganar, no podemos ir a verlas venir a Rusia. La clave es ganar y la primera opción es ganar este próximo partido. Si ganas cambias las cosas y te cambia la mentalidad», apuntó.

DOS FINALES ANTE LEVANTE Y RAYO / El defensa amarillo es consciente de que deben mirar al horizonte liguero, pero sin descuidar el duelo europeo, apelando al partido a partido. «Ahora debemos pensar en nosotros, tenemos que centrarnos en la Europa League y hay que ir a ganar ese partido, para reaccionar. Después Levante y Rayo, dos partidos en los que no podemos fallar», añadió el central de los groguets.

MEJORAR EN LAS ÁREAS / Álvaro destacó la importancia de mejorar en las dos áreas «donde se ganan los partidos» y advirtió que «debemos ser un equipo contundente, estos resultados nos castigan y lo hacen todo muy duro, pero estamos aquí para salir de ahí, para trabajar y demostrar que podemos sacarlo», remarcó.

A su vez, pese a las dos últimas derrotas ligueras, el defensor Submarino apostó por mantener el actual sistema de juego con tres centrales y dos carrileros. «Este es el camino, creo que esta forma de jugar nos ayuda, por lo que debemos seguir con confianza y limpiar la cabeza para salir de ahí», insistió.

Álvaro se perderá el próximo encuentro ante el Levante por sanción tras cumplir el segundo ciclo de amonestaciones. «Tenía nueve tarjetas y podía caer, pero tenemos una plantilla amplia para suplir a todos y seguro que el que salga puede ayudar», concluyó el zaguero cántabro.