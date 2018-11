No te pierdas el bonito gesto de Joaquín con un niño vila-realense

El Betis de Joaquín visitaba el domingo la provincia para enfrentarse al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Más allá del partido, un joven aficionado al fútbol no olvidará este día, más que por el resultado o las mejores jugadas del encuentro, por el gesto de uno de los protagonistas, el bético Joaquín, que demostró una vez más ser tan artista dentro como fuera del campo.

Álvaro Treviño tiene actualmente 13 años y su gran pasión es el fútbol. De hecho, hasta que le detectaron un tumor en la rodilla jugaba en el Esportiu Vila-real, uno de los equipos de su localidad natal y en la que reside. La maldita enfermedad le obligó a pasar por el quirófano y a dejar de hacer lo que más le gustaba.

A día de hoy lleva una prótesis en la rodilla y acaba de concluir con el tratamiento de quimioterapia, demostrando ser todo un campeón. El pasado domingo no dudó a la hora de acudir al hotel Castellón Center, donde se encontraba alojado el Betis, para conocer de cerca a uno de sus ídolos, Joaquín Sánchez. El desequilibrante centrocampista no solo le atendió, sino que como se puede comprobar en el vídeo que acompaña esta información y que grabó Paco Buendía estuvo muy cariñoso, le firmó una camiseta y le pidió que siguiera siendo tan valiente como hasta ahora. Álvaro no pudo contener las lágrimas de emoción por una experiencia que a buen seguro tardará en olvidar.