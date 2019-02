No te pierdas el vídeo con la última salida de tono de Sergio García

"¡La madre que los parió a todos ya! ¡P... mierda!", estas son las palabras que pronunció Sergio García en el reciente torneo de Arabia Saudí y que, junto con su actitud dañando intencionadamente varios ‘greens’, le valieron la descalificación del campeonato.

Sergio Garcia’s meltdown in a Royal Greens bunker a day prior to his disqualification for vandalism work on five greens. Story by @SkySportsGolf fills in details. Translations welcomed! https://t.co/UoGmPtTOz4 pic.twitter.com/dQMDN7y2PC