«No sé si existe voluntad política para negociar, parece que molestemos»

Está en el foco de todas las miradas y el hecho de ser el presidente le convierte en el principal portavoz del CD Castellón. Vicente Montesinos compareció anoche en el programa La Tribuna, de Televisión de Castellón, en una entrevista que llevaron a cabo el jefe de Deportes de Mediterráneo, José Luis Lizarraga, y el director del programa, Álex Cervera, en la que el dirigente no se mordió la lengua ni ante los críticos a la gestión del consejo ni con el actual gobierno municipal.

El tema del convenio de Castalia es el que más enervó al mandatario. «Se ha creado una comisión con los grupos políticos del Ayuntamiento, pero no se ha avanzado nada. No creo que lo estemos haciendo tan mal para que todavía no exista un acuerdo», dijo, clamando al cielo por lo que se les pide: «Lo que nos pide el Ayuntamiento es inviable. No podemos aportar un canon de 150.000 euros, más otros 150.000 en inversión en el club y correr con los gastos de mantenimiento».

UN CASTALIA MODERNO / Montesinos explicó sus ideas: «Propusimos que el club se encargaba del contenido y el Ayuntamiento del continente. Varias fuerzas políticas lo entienden, pero otras no». Incluso confesó la visión de futuro del consejo: «Tenemos un proyecto para hacer un Castalia acorde al siglo XXI, pero debe haber voluntad política, ya que el actual equipo de gobierno no la tiene».

Y fue más allá, diciendo claramente: «No existe voluntad de negociar de este equipo de gobierno, parece que molestemos».

Sobre si tiene un problema con Amparo Marco, no se escondió. «No sé si hay un enfrentamiento personal con la alcaldesa, por mi parte no lo hay. Como presidente del Castellón ni puedo tener color político ni voy a cometer ninguna ilegalidad», puntualizó, remarcando: «Solo pedimos que vayamos todos de la mano y hagamos un club más grande».

Los temas judiciales / Tampoco faltaron los asuntos judiciales, en especial sobre la denuncia de Sentimiento Albinegro contra el expresidente David Cruz: «El club no oculta nada de la información. Toda aquella documentación que nos pida un juez y sea del Castellón la daremos. Lo que no podemos es entregar documentaciones que no sean nuestras». «En el caso Cruz no nos hemos personado, nos hemos reservado acciones civiles y penales contra Cruz», apuntó, recalcando que «no existe un pacto de no agresión Cruz, hay gente que miente». «Solicité a Sentimiento Albinegro la denuncia y todavía la estoy esperando», expuso.

No falta transparencia / Sobre la junta general de accionistas y la polémica por el día y la hora (hoy, laborable, a mediodía), el presidente se defendió así: «Esto es un trabajo y se ha buscado una fecha acorde con la agenda del consejo, es decir, cuando puedan estar los accionistas principales del club. Nos jugamos mucho y no puedo compartir las críticas a la fecha escogida, cuando los principales clubs de la élite de la Primera División hacen lo mismo».

Y añadió: «No se puede estar poniendo siempre en duda nuestra falta de transparencia, parece que siempre sean los mismos lo que vean oscurantismo».

Errores deportivos / Por último, no eludió el mea culpa en temas deportivos: «Si volviéramos atrás, probablemente no hubiéramos hecho muchas de las cosas que hicimos en verano —sobre la plantilla—. Y puede que nos equivocásemos en destituir tan pronto a Escobar o en traer a Guti. Pero se tomaron decisiones y somos consecuentes. Hay que dejarse de lamentos y reaccionar». «Hemos mejorado el equipo. Tenemos una gran plantilla y ahora es turno del nuevo entrenador en saber hacerla funcionar», finalizó.