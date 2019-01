«No veo al Castellón en descenso, lo veo capacitado para luchar por todo»

Es optimista y confía en sus posibilidades. La experiencia en el fútbol profesional le anima a tener fe en su proyecto y, pese a la mala clasificación, José Miguel Garrido no renuncia a nada. El máximo accionista del CD Castellón pasa revista y repasa la situación económica, deportiva y el estado de las negociaciones con el Ayuntamiento sobre Castalia.

Aparentemente, Garrido considera en que el Castellón saldrá de la zona de descenso y realizará una buena segunda vuelta. «El equipo está donde está y hay preocupación. Pero yo a 15 de enero no repartiría carnets de quién está descendido y quién jugará el play-off. A esa gente le pediría un poco más de calma y que los reparta el 10 de abril», indica.

Y pone un ejemplo personal: «El primer año que ascendí a Segunda División tenía 16 puntos tras 21 jornadas... y luego hice 42 puntos en la segunda vuelta».

«Uno ya ha visto un poquito de todo y el fútbol es tan bonito y nos apasiona tanto precisamente por eso. Lo único que digo es que no repartan carnets de nada hasta cuando toque. Yo ahora mismo no veo al Castellón en descenso y lo veo capacitado para luchar por todo», expone, a la vez que añade: «Tengo un equipo y un cuerpo técnico preparados, y gente dedicada a conseguir el mayor objetivo posible».

Sobre los futbolistas, echa una lanza a su favor: «Opino que los jugadores han creído siempre. Sobre el vestuario pienso que no se puede decir nada. A un equipo que a día de hoy, con 12 empates seguidos, no se ha desmoronado y sale a darlo todo cada domingo, no se le puede reprochar nada».

«El equipo compite, nos gustará más o menos cómo juega o dónde está en la clasificación, pero si seguimos compitiendo, el Castellón puede luchar todavía por todo», argumenta.

Una de las claves para Garrido es hacerse fuerte en Castalia: «El partido del domingo no es una finalísima. Es un duelo muy importante porque es en casa. Nos quedan nueva partidos en casa y ahí debemos sacar el máximo de puntos posibles. Ahora tenemos un calendario complicado y hay que hacer valer el factor local».

PUEDEN LLEGAR MÁS REFUERZOS / El máximo accionista considera que «solo falta tener más acierto, pero los partidos de casa hay que sacarlos», ya que sus «números de aquí a final de temporada pasan por ser fuertes en Castalia».

En cuanto al mercado invernal, cree que han «mejorado la plantilla». «Hemos hecho cinco incorporaciones y el mercado está abierto hasta final de enero, por lo que vamos a seguir buscando cosas que la secretaría técnica y el cuerpo técnico consideren que mejoren lo que hay», confirma.

A su vez, destaca su modelo de trabajo: «Aquí las decisiones se toman entre todos. Hay un grupo de trabajo y todas las decisiones se consensúan, no hay una persona única que toma las decisiones. Es un trabajo en equipo y vamos a seguir en esta línea».

EL CONVENIO DE CASTALIA / Sobre Castalia, insiste en que su interlocutor «seguirá siendo Vicente Montesinos». Y cree que todo se solucionará: «Que el Ayuntamiento y el club tengan un acuerdo es cuestión de tiempo porque es beneficio para los ciudadanos de Castellón. Hay que aplicar una dosis de realismo. Lo que no puede es aplicarse unilateralmente un convenio que no está instaurado en ningún otro club de España. Nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos corresponde, donde hay una inversión grande». «El Ayuntamiento tiene que proponer un convenio que posibilite que el Castellón lo cumpla. A mí no me sale gratis jugar en Castalia. A otros equipos no les cuesta nada jugar en su campo. Estamos dispuestos a pagar nuestra parte, pero no voy a pagar el contenido», concluye.