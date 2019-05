«Nos han ganado con un penalti y una jugada muy desgraciada»

El técnico amarillo, Migel Álvarez, compareció en sala de prensa cariacontecido tras el encuentro. Eso sí, a pesar de la derrota el jienense declaró que «todavía no está todo dicho. Hay que hacer un muy buen partido allí». «Yo no he visto al Melilla tan superior. Han sido dos jugadas aisladas. El penalti ha sido una acción muy desgraciada», recalcó el míster. «Además, con diez jugadores el equipo ha dado la cara. Durante la temporada este equipo ha demostrado mucho fuera de casa», valoró el técnico andaluz.

Álvarez indicó: «En la primera parte hemos estado bien. Delante tuvimos un gran equipo, jugamos con diez desde el minuto 60 y con 0-1. A pesar de ello el Villarreal B ha tenido sus opciones. Luego hemos encajado el 0-2 en una jugada absurda».

El entrenador del Submarino reconoció: «Tenemos gente joven que tendrán un camino largo en el fútbol profesional. Pero ahora son muy jóvenes». «Por ejemplo, el primer gol viene de una gran jugada en ataque de Mario. Es cierto que nos ha tocado un equipo duro, pero al final ellos se llevan un 0-2 con un penalti y un error en el descuento», detalló.

No obstante, el de Guarromán aseguró que «el equipo afrontará la vuelta con ilusión». «Cualquier equipo y jugador querría estar disputando una promoción ahora, un play-off que nos hemos ganado toda la temporada», dijo.

Además, Miguel Álvarez ironizó: «Resulta raro que nos vayamos con las tarjetas que tenemos y ellos con las que tienen».