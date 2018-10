La nueva Roja se derrumba contra Inglaterra en 45 minutos caóticos

Se despistó España y se complicó la vida. De repente, la esperanzadora obra de Luis Enrique se quedó en esa desastrosa primera mitad, en la que recibió tres goles que sirven, además, como lección después de que Inglaterra, dirigida por un gran Kane, se lo pasara bomba. Ni los dos goles de la Roja sirven de coartada para un equipo que ahora necesita ganar en Croacia para asegurar su pase a la final four de la Liga de Naciones.

Parece mentira, pero España empezó bieno, con energía, ritmo y hasta vértigo. Parece mentira porque transcurridos los primeros 38 minutos la selección de Luis Enrique asistía asombrada a una caída inesperada. Ni ella misma sabía qué demonios le había pasado cuando Inglaterra le arrasó con tres grandes goles que retratan, además, el catálogo de errores defensivos de España, que se marchó al descanso con un devastador resultado en contra: 0-3.

Un baño, se mire por donde se mire, de la joven Inglaterra de Southgate a una selección aturdida porque no entendió lo que le había pasado. Ese fue el verdadero problema. No supo a qué jugaba. Ni lo que tenía que hacer. De manera sencilla y simple fue burlada. Un pase largo de Pickford, el guardameta inglés, y la Roja quedaba desnuda. Muerta de frío en la sevillana noche del Villamarín, que le despidió con pitos al término de los 45 minutos. Pitos para un juego deprimente, con una estructura defensiva caótica. En el 0-1, Kane dictó una lección de iniciar un contragolpe que pilló a España con los deberes por hacer. El drama es que no aprendió. Otro pase largo de Pickford para superar la presión, Ramos y Nacho que se enredan, Kane que se gira con toda la tranquilidad del mundo y Rashford se unía la fiesta de los chicos de Southgate. 0-2 y España temblando de miedo.

Lo peor aún estaba por llegar porque Kane no tenía bastante con su exhibición de medio centro camuflado con el nueve a la espalda. De pronto, 0-3, gol de Sterling (el segundo de su gran noche sevillana) y Luis Enrique pidiendo la hora impotente ante tanto horror defensivo, porque un fallo impropio de la calidad de Busquets resultó ser el prólogo de ese último tanto. Tres disparos a puerta de Inglaterra, tres goles.

Llegó entonces Alcácer, un delantero iluminado. 13 remates a puerta, 10 goles (siete con el Dortmund y tres con España). Pero no bastó la mágica aparición del delantero, unido a un buen Ceballos. Aun jugando mal, en la segunda parte tuvo opciones España, mientras Inglaterra tuvo la fortuna de que el colegiado no vio un clarísimo penalti de Pickford a Rodrigo Moreno. El gol de Ramos llegó demasiado tarde.

LA REACCIÓN DE LUIS ENRIQUE / La expectación por la reacción de Luis Enrique tras perder su primer partido como seleccionador no era pequeña, pero los que esperaban un monstruo desencadenado deberán esperar. Se mostró tranquilo, exprimiendo lo poco positivo que dejó la segunda parte: «He estado maravilloso en el descanso; lo normal hubiera sido matar a los jugadores y yo los he reforzado». El técnico dejó un mensaje a los futuros críticos: «Soy un entrenador experto, con mucha personalidad, estoy preparado para cualquier fiesta».